El cannabis para el dolor, no tan bueno como lo pintan

En los estudios sobre empleo de cannabis para tratar el dolor, las personas que -sin saberlo- están en el grupo de control que se usa para comparar y que reciben una sustancia inactiva o placebo indican un alivio similar al de los sujetos tratados con la sustancia estudiada. No obstante, cuando los medios de comunicación hablan de los resultados de estos estudios, hacen un retrato injustamente optimista sobre el poder analgésico del cannabis (también se acepta ‘cánnabis’). Lo dicen investigadores del Instituto Karolinska (Suecia), que han publicado un estudio sobre este tema en la revista científica JAMA (Journal of the American Medical Association).

Filip Gedin, autor principal de este análisis, ha dicho: “Vemos que los estudios sobre cannabis suelen ser presentados en términos positivos, independientemente de sus resultados. Es algo problemático, y puede influir en las expectativas sobre los efectos de la terapia con cannabis para el dolor. Cuanto mayor sea el beneficio que se supone que un tratamiento tiene, mayor probabilidad hay de que se toleren sus efectos dañinos”.

El estudio se ha basado en un análisis de los ensayos clínicos publicados en los cuales se compara el efecto del cannabis con un placebo para el dolor de grado clínico (diagnosticado por un médico). Los cambios en la intensidad del dolor antes y después del tratamiento eran la medida clave de los estudios para evaluar estas terapias. En total se analizaron 20 trabajos de investigación, publicados hasta septiembre de 2021. En total, incluían a casi 1.500 sujetos.

Sin diferencias con el placebo

Este trabajo muestra que el dolor, según los pacientes, es significativamente menos intenso después del tratamiento con placebo, con un efecto que podía ir desde moderado a grande. Los investigadores también observaron que no había diferencias en la reducción del dolor entre el cannabis y el placebo, lo cual viene a confirmar resultados de otro trabajo recientemente publicado (un meta-análisis, o repaso de todos los estudios sobre un tema).

Según Gedin, “hay una respuesta clara, y clínicamente significativa, al placebo en los estudios de la terapia con cannabis para el dolor”.

Su equipo también examinó la posible relación entre la magnitud de los efectos terapéuticos del cannabis y los impactos en la prensa general y las revistas académicas. La presencia en los medios se midió empleando Altmetric, un método para evaluar la presencia en los medios, en blog y en redes sociales. El impacto en las publicaciones académicas se midió mediante las referencias y citas de otros investigadores.

El análisis de la presencia en los medios de comunicación incluyó un total de 136 términos en medios convencionales y se calificó de positiva, negativa o neutral en función de cómo se presentaban los resultados en cuanto a la eficacia del cannabis para controlar el dolor.

Así, vieron que los estudios sobre cannabis reciben mucha más atención en los medios que otros estudios de otros campos. Las publicaciones eran numerosas al margen del efecto terapéutico del cannabis y de la respuesta al placebo. También observaron que no hay relación entre la proporción de retratos positivos del cannabis en los medios y el efecto beneficioso de la sustancia en cuestión.