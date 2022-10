Cáncer de tiroides, patología que afecta al 1% de la población y a mujeres

El cáncer de tiroides es una patología que afecta al 1% de la población y es más frecuente en mujeres, concretamente (5 casos/100.000 habitantes) que en hombres (1,9 casos/100.000 habitantes) y aparecen sobre todo en las edades centrales de la vida.

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) da a conocer que este tipo de tumor no presenta síntomas que sean fáciles de reconocer, por esto debemos estar atentos a cualquier signo que pueda identificarse con un nódulo tiroideo, que es el síntoma más frecuente de esta enfermedad.

¿Cuáles son los tumores de tiroides más habituales?

Son los carcinomas bien diferenciados, grupo que engloba el carcinoma papilar, el carcinoma folicular y el carcinoma de células de Hürthle. Comprenden alrededor del 90% de todos los cánceres de tiroides.

Según SEORL-CCC, los nódulos surgen cuando las células tiroideas sufren un crecimiento y acúmulo, formando una tumoración dentro de la glándula, mayoritariamente benigno. El 95% de los nódulos que aparecen en el tiroides son benignos y solo en el 5% de los casos ese bulto resulta maligno. La incidencia en España es de, para el año 2019, de 5.178 casos.

Carcinomas diferenciados de tiroides

La Asociación Española contra el Cáncer nombra diversos tipos: estos representan el 90% de los tumores tiroideos que se diagnostican. La histología más frecuente es la papilar, seguida de la folicular.

Carcinoma papilar de tiroides

El tipo más común, constituyendo aproximadamente el 80% de todos los cánceres de tiroides. Puede ocurrir a cualquier edad, y las estadísticas muestran que sólo se diagnostican.

Carcinoma folicular de tiroides

Representa del 10% al 15% de todos los cánceres de tiroides, y tiene la tendencia a ocurrir en pacientes algo mayores que en el cáncer papilar.

Carcinoma medular de tiroides

Representa el 5% de los cánceres de tiroides. Se originan a partir de las células C del tiroides. En el 80% de los casos no se asocia a ningún síndrome hereditario, no relacionándose con ningún factor de riesgo.

Carcinoma anaplásico de tiroides

Representa solo el 2-5% del total de los cánceres de tiroides y suele presentarse en edades avanzadas, siendo es más frecuente en mujeres. Es muy agresivo y su pronóstico es malo.

Causas

Desde esta Sociedad especifican que no podemos hacer referencia a un agente etiológico identificado, por lo que su prevención resulta actualmente imposible. Aunque sí hay factores que pueden estar relacionados, como la exposición a radiaciones ionizantes y el déficit de yodo.