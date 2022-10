Esto es lo que pasa si tomas agua con limón en ayunas

Seguramente tú también has leído o escuchado sobre los beneficios del limón y las ventajas de beberlo en ayunas. Muchas personas con ciertos conocimientos en nutrición recomiendan incorporarlo a nuestra dieta de esa forma. Pero no son pocos los que se preguntan si ésta es realmente una buena idea, si existen contraindicaciones a las que deberían prestarle atención y, si no las hay, qué pasa si tomas agua con limón en ayunas.

Se aconseja beber agua con limón por la mañana temprano como resultado de los beneficios que estos dos líquidos tienen por separado. Al unirlos, es lógico concluir que se obtendrán las propiedades de ambos.

Mucho se ha hablado sobre si es bueno beber agua con limón en ayunas. Hay profesionales de la nutrición que consideran que no ofrece ningún beneficio y otros no lo ven mal.

Qué pasa si tomas agua con limón en ayunas

Muchos profesionales coinciden en señalar que beber agua con limón nada más levantarse puede reducir nuestro peso siempre que complementemos esto con hábitos saludables. Es decir, desayunar de forma saludable, hacer ejercicio, dejar de fumar… es decir, que se puede notar mejoría en nuestra salud porque hemos dejado de hacer “cosas” algo negativas para ella.

Reducimos las infecciones

Otros nutricionistas dan a conocer que esta bebida en ayudas puede prevenir el riesgo de infecciones porque aumenta las defensas antimicrobianas. Todos sabemos que los cítricos y los alimentos ricos en vitamina C ayudan a nuestras defensas y nos protegen de los resfriados, especialmente en invierno.

Hidratación

Esta bebida puede hidratarnos, pero de la misma manera que puede hacerlo el agua sola. Lo que pasa es que si nos acostumbramos a este ritual por la mañana también estamos estableciendo rutinas para que nos hidratemos cuando quizás no estemos acostumbrados a ello.

Dar más sabor al agua

Si bien no hay muchos más beneficios de tomar esta bebida, lo que sí podemos experimentar es un sabor algo diferente y más atractivo al agua si nos cansa. Es como una agua con sabores de las que se venden en diversos establecimientos.

Es una bebida fácil de preparar

A diferencia de otros zumos y bebidas más complicados, resulta realmente fácil de preparar. Por lo que se recomienda por su sencillez especialmente cuando nos levantamos. Pero lo ideal es acompañar esta bebida de un buen desayuno para que no nos falten nutrientes. Es decir, que en ningún caso el agua con limón debe sustituir a un desayuno o merienda completa.

Entre sus ventajas podemos citar entonces el alivio del estreñimiento, el ayudar a adelgazar, el hidratar el cuerpo, el fortalecer el sistema inmunológico, el evitar la retención de líquido y el mejorar la absorción de los nutrientes.

Más allá de eso, ésta es una bebida poco calórica, que ayuda en la recomendación de beber dos litros de agua al día, capaz de regularizar el funcionamiento del aparato digestivo y hasta de producirnos sensación de saciedad.

¿Cuáles son los riesgos?

Normalmente, no hay mayores peligros en beber un vaso de agua con zumo de limón cada mañana, pero aquellos pacientes que conviven con diagnósticos como sensibilidad dental, úlceras gástricas o reflujo o dolor de cabeza, podrían ver agravados sus trastornos como consecuencia directa del consumo del zumo ácido de este cítrico.

Las consecuencias de tomar agua con limón en ayunas suelen ser positivas para casi todo el mundo. Sólo algunas personas sufren las contraindicaciones mencionadas y, si quieres evitar que esto te pase, deberás consultar a un nutricionista que te guíe en cuanto a la frecuencia y las cantidades de limón que puedes ingerir.