El Hospital Clínico San Carlos, centro público de la Comunidad de Madrid, ha incorporado la biopsia percutánea mediante mamografía con contraste para el diagnóstico del cáncer de mama, completando así el arsenal diagnóstico y terapéutico, y la tecnología de vanguardia, más punteros para el tratamiento de esta enfermedad. Este procedimiento consiste en un novedoso método de biopsia con técnica mamográfica, en la que se aprovecha «la introducción de contraste yodado para poder acceder no solo a lesiones por su morfología, sino a características funcionales del tejido, que pueden indicar una patología muy incipiente y no visible con otras técnicas, permitiéndonos realizar biopsias percutáneas mínimamente invasivas, reduciendo la necesidad de cirugías diagnósticas», explica la radióloga y responsable de la Sección de Imagen mamaria del Hospital Clínico San Carlos, Myriam Montes.

Disponer de esta técnica «supone que se podrán agilizar los diagnósticos incluso en los casos más complejos, ya que ofrece la posibilidad de realizar un diagnóstico completo en una sola visita y ofrecer, además, un marcaje prequirúrgico muy preciso, facilitando que los cirujanos de la unidad de mama puedan realizar cirugías conservadoras de lesiones extensas y complejas, permitiendo a más mujeres con cáncer conservar su mama», continúa Montes, quien añade que la unidad de mama del hospital público Clínico San Carlos «cuenta con la tecnología más puntera al servicio del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en nuestro país, incluyendo la termoablación, que venimos haciendo en este centro sanitario desde hace tres años».

Arsenal terapéutico amplio

El diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mayores de 70 años es cada

vez más frecuente. Entre un 33% y un 47% de los nuevos diagnósticos se da

en mayores de 70 años, lo que implica, cada vez con mayor frecuencia, que

haya pacientes con comorbilidades en las que no es posible el tratamiento local de la enfermedad con cirugía.

La termoablación se presenta como una solución eficaz para pacientes con

cáncer de mama que no se pueden operar. Se trata de una técnica que se lleva a cabo de forma ambulatoria de forma no invasiva, en pocos minutos y con anestesia local, que no deja ninguna secuela física o cosmética, con microondas guiada por ecografía en mujeres con cáncer de mama que no pueden someterse a una intervención quirúrgica para el tratamiento de su enfermedad, con mejores resultados que el tratamiento farmacológico en solitario.

El procedimiento de termoablación «ofrece un mejor control de la enfermedad local que el tratamiento farmacológico en solitario, ya que el tratamiento médico presenta una eficacia temporal sin llegar a frenar la enfermedad por completo, con el consiguiente riesgo de que pudiera progresar la enfermedad y afectar a la piel o la pared torácica con lo que, a la postre, termina siendo necesaria la intervención quirúrgica», continúa Montes.

Tras tres años de experiencia en el uso de esta técnica y más de 20 pacientes tratadas, «la satisfacción por parte de las pacientes es altísima y los resultados muy esperanzadores, ya que en los casos bien seleccionados no hemos detectado ninguna recidiva hasta el momento», prosigue la radióloga del Clínico San Carlos, Myriam Montes.

El resultado cosmético «es excelente al no quedar ninguna cicatriz y las complicaciones son infrecuentes si se selecciona adecuadamente a las pacientes. Se trata de un procedimiento muy bien tolerado por las pacientes, que presenta la gran ventaja de que, al realizarse guiado por imagen, los radiólogos tienen control en todo momento del procedimiento pudiendo ver in vivo que la ablación del tumor se está produciendo de manera satisfactoria y sin complicaciones», añade la radióloga del Clínico, Myriam Montes.

Los profesionales del Servicio de Radiodiagnóstico del hospital público Clínico San Carlos disponen del arsenal guiado por imagen más amplio y de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Con la incorporación de la modalidad de biopsia con contraste, además de haber empleado la mamografía con contraste en más de un centenar de pacientes con sospecha de cáncer de mama, completan el abanico más amplio de herramientas en imagen mamaria que se puede ofrecer a una mujer en el cáncer de mama.