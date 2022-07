Por una belleza responsable

El ámbito de la estética se ha popularizado mucho en España en los últimos años, pero aún existe un desconocimiento y una falta de información muy importante de fondo. Un tratamiento médico estético debe, por ley (RD 1277/2003), ser realizado por un médico estético en un centro con las autorizaciones sanitarias pertinentes.

Y no es la primera vez que me pasa, que un paciente acude a mi consulta a realizarse por ejemplo un tratamiento de ácido hialurónico infiltrado, y me pregunta: ah, ¿pero es que estos tratamientos los hacéis los médicos? Pues sí, para todos los que estáis leyendo, cualquier tratamiento cuya finalidad sea mejorar la estética facial, corporal o capilar debe en España ser realizado por un MÉDICO. Y digo médico, no sirve otro profesional del sector de la salud como pueden ser los odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, etc.

Si quieres realizarte un tratamiento médico estético, infórmate bien de dónde y quién te lo va a realizar. Pide recomendaciones, lee reseñas y no te dejes guiar únicamente por el número de seguidores de Instagram. Son tratamientos que pueden conllevar efectos secundarios, no son como cortarse el pelo, y por ello debes asegurarte de que el centro médico cuenta con la Licencia Sanitaria de Unidad 48 y el médico es un profesional colegiado y con experiencia. El intrusismo que estamos viviendo hoy en día puede conllevar grandes riesgos para tu salud.

A todos los facultativos que nos dedicamos a este campo nos asusta ver como proliferan y se anuncian cursos para enfermeros de especialización en medicina estética de forma impune. O cómo existen cantidad de centros especializados en estos tratamientos sin la licencia sanitaria correspondiente. Afortunadamente, vamos alcanzando pequeños logros como la condena a la dueña de un centro que realizaba actividades médico estéticas sin licencia y sin un profesional cualificado, hace poco más de un mes en Cataluña. El juzgado de lo Penal ha emitido una condena de dieciséis meses de cárcel. Pero aún queda mucho camino por recorrer y ese camino empieza por informar a la población para que elijan su centro de tratamiento con conocimiento. La SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) lleva a cabo una labor muy importante de concienciación y denuncia de este tipo de malas prácticas.

Otro aspecto en el que deberíamos fijarnos a la hora de realizarnos este tipo de tratamientos es la calidad y procedencia del producto que se nos va a inyectar. Entre los ácidos hialurónicos existen cientos de marcas autorizadas en España, pero no todas tienen la misma calidad. Por eso muchas veces vemos grandes diferencias en los precios ofertados en estos tratamientos.

Realmente es preocupante la cantidad de productos no autorizados que circulan en el mercado español con procedencia dudosa. Eso sí, mucho más baratos que los que tienen todas sus autorizaciones necesarias y se venden por los canales reglados. Y muchas veces los profesionales no cualificados (no médicos) o los centros sin licencia sanitaria solo pueden comprar este tipo de materiales, ya que afortunadamente la industria farmacéutica se asegura de vender estos dispositivos médicos únicamente a facultativos colegiados y centros sanitarios autorizados.

Cuando vayas a realizarte un tratamiento médico estético, piensa si es más importante una buena oferta con un precio reducido o tu salud, integridad física y la obtención de un resultado satisfactorio. Un desastre estético puede acompañarte toda la vida. Recuerda: médico colegiado, centro con licencia y material con marcado CE y calidad demostrable.