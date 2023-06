AstraZeneca presentará en ASCO 2023 tratamientos contra el cáncer que cambiarán la visión oncológica

Fact checked

AstraZeneca presentará nuevos resultados de diferentes tratamientos contra el cáncer en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) que se celebrará del 2 al 6 de junio de 2023. Con estos nuevos datos, AstraZeneca avanza en su ambición de cambiar la atención oncológica.

Se presentarán más de 130 abstracts de 22 nuevos medicamentos aprobados y en investigación de la cartera de productos oncológicos de la compañía. Se prevén 11 presentaciones orales y una presentación plenaria late-breaking sobre los resultados de supervivencia global (SG) del ensayo de fase III ADAURA de osimertinib para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadios tempranos (IB-IIIA) que presenta mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (deleción del exón 19 o sustitución del exón 21 (L858R)).

«Nuestro firme compromiso de mejorar la calidad y el nivel de atención oncológica a los pacientes con grandes necesidades no cubiertas se sugiere en los datos que presentaremos este año. Nuestra ambición es desarrollar el medicamento más adecuado para más de la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón en 2030. En este congreso mostraremos los pasos que estamos dando hacia ese objetivo con los resultados de supervivencia global de ADAURA, que refuerzan osimertinib como terapia de base en cáncer de pulmón con mutación EGFR», explica Dave Fredrickson, vicepresidente Ejecutivo de la Unidad de Negocio de Oncología de AstraZeneca.

«Estamos incrementando los beneficios de nuestros medicamentos oncológicos, como osimertinib, durvalumab y olaparib, que han contribuido a cambiar la práctica clínica, al tiempo que invertimos en nuevas plataformas científicas como los activadores de células T y la terapia celular para atacar el cáncer desde múltiples ángulos y ofrecer más opciones a los pacientes. En ASCO presentaremos los últimos avances de nuestros tratamientos desarrollados en colaboración como los conjugados fármaco – anticuerpo, con datos de trastuzumab deruxtecán que subrayan su potencial en muchos tipos de tumores con expresión HER2, además de los de mama, pulmón y gástrico. También presentaremos resultados actualizados de datopotamab deruxtecán, que refuerzan nuestra confianza en este tratamiento dirigido a TROP2», declara Susan Galbraith, vicepresidenta Ejecutiva de I+D en Oncología de AstraZeneca.

Según Ramón Mel, director de Oncología de AstraZeneca España, “los datos que presentaremos en esta edición de ASCO evidencian nuestro liderazgo científico y cómo seguimos redefiniendo los estándares de tratamiento y mejorando la vida y esperanza de miles de pacientes con cáncer. Nos apoyamos en la investigación e innovación para transformar y redefinir el paradigma de la enfermedad, enfocándonos en el tratamiento temprano y en estadios avanzados, con el firme objetivo de poder eliminar algún día el cáncer como causa de muerte”.

Mejorando los resultados en cáncer de pulmón

En presentación plenaria se presentarán los resultados de SG del ensayo de fase III ADAURA que evalúa osimertinib en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutación del exón 19 o L858R en estadios tempranos (IB, II y IIIA).

En varios pósteres se expondrán ensayos en curso de durvalumab que refuerzan el progreso de AstraZeneca hacia el tratamiento del cáncer de pulmón en estadios tempranos. Entre ellos destacan NeoCOAST-2, que evalúa este fármaco en múltiples combinaciones de inmunoterapia en CPNM resecable en estadios iniciales; PACIFIC-4, en combinación con radioterapia estereotáctica en CPNM en estadios I/II no resecable desde el punto de vista médico; PACIFIC-8 en combinación con el anticuerpo monoclonal anti-TIGIT domvanalimab en CPNM en estadio III no resecable; y PACIFIC-9 en combinación con inmunoterapias novedosas como oleclumab o monalizumab en pacientes con CPNM en estadio III no resecable.

Además, en varias presentaciones y pósteres se mostrará el compromiso de la compañía con la mejora de los resultados en cáncer de pulmón, avanzado con tratamientos de última generación y combinaciones novedosas. Entre ellas se encuentran:

• Presentación oral de los resultados actualizados del ensayo de fase Ib de escalada de dosis con expansión TROPION-Lung02 de datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) en combinación con pembrolizumab con o sin quimioterapia con platino en pacientes con CPNM avanzado o metastásico no tratado o pretratado previamente sin alteraciones genómicas procesables. TROPION-Lung02 es el primer ensayo que muestra los resultados de la combinación de un conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC) más un inhibidor del punto de control inmunitario con o sin quimioterapia en este contexto.

• Resultados provisionales del ensayo de fase I ARTEMIDE-01, que evalúa rilvegostomig (AZD2936), un anticuerpo biespecífico PD-1/TIGIT, en pacientes con CPNM avanzado o metastásico. La empresa va a iniciar este año el desarrollo de rilvegostomig en fase III.

• Un póster sobre un ensayo en curso en el que se describe el estudio EGRET de fase I, el primero en humanos que evalúa AZD9592, un ADC biespecífico EGFR/cMET, en pacientes con tumores sólidos avanzados, incluso en combinación con osimertinib en CPNM EGFR metastásico. Se trata del primer ADC biespecífico de la compañía que entra en fase clínica y ha mostrado una eficacia y un perfil de seguridad prometedores en estudios preclínicos.

• Un póster sobre un ensayo en curso en el que se describe el ensayo de fase III LATIFY de ceralasertib, un inhibidor de la cinasa relacionada con la ataxia telangiectasia y el rad3 (ATR), más durvalumab en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico que progresaron con o después de un tratamiento anti-PD-(L)1 y basado en platino. Esta combinación ha demostrado previamente una eficacia prometedora en este contexto en el ensayo en curso de fase II HUDSON.

• Un póster sobre un ensayo en curso en el que se detalla el estudio TROPION-Lung04 de fase Ib de escalada de dosis y expansión de Dato-DXd en diversas combinaciones de inmunoterapia con o sin carboplatino en pacientes con CPNM avanzado o metastásico no tratados previamente, incluidas cohortes iniciadas recientemente con inmunoterapias biespecíficas rilvegostomig y volrustomig. Presentación del potencial de trastuzumab deruxtecán en múltiples tumores con expresión de HER2.

Varias presentaciones reforzarán el potencial de trastuzumab deruxtecán en una amplia gama de tumores HER2 con importantes necesidades no cubiertas, incluidos los cánceres ginecológicos, genitourinarios, gastrointestinales y de mama.

Una presentación oral late-breaking de los resultados del análisis intermedio del ensayo de fase II DESTINY-PanTumor02 pondrá de relieve la eficacia y la seguridad del fármaco en pacientes muy pretratados de múltiples tumores sólidos avanzados que expresan HER2, como los de vías biliares, vejiga, cuello uterino, endometrio, ovario, páncreas y cánceres poco frecuentes. En marzo, este fármaco alcanzó, en este ensayo de fase II, la tasa de respuesta objetiva y demostró respuestas duraderas en múltiples tipos de tumores con expresión HER2.

Además, se hará una presentación oral de los resultados primarios del ensayo de fase II DESTINY-CRC02, que demuestran la seguridad y eficacia del medicamento en pacientes con cáncer colorrectal avanzado HER2-positivo con progresión tras el tratamiento de referencia.

Este ensayo se inició a partir de los datos positivos de este tratamiento en el ensayo de fase II DESTINY-CRC01. En otra comunicación oral se presentará un análisis conjunto de la eficacia y seguridad del fármaco en los ensayos DESTINY-Breast01, 02 y 03 en pacientes con cáncer de mama de 65 años o más, en comparación con pacientes menores de 65 años. Potencial para transformar los resultados en todos los tumores atacando el cáncer desde múltiples ángulos

En una presentación oral de última hora se expondrán los resultados provisionales de supervivencia sin progresión (SLP) del ensayo de fase III DUO-O, que evalúa una combinación de olaparib, durvalumab, quimioterapia y bevacizumab en pacientes recién diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial avanzado de alto grado sin mutaciones BRCA tumorales. En abril, se anunció que DUO-O demostraba una mejora estadísticamente significativa y clínicamente significativa de la SLP para esta combinación frente a quimioterapia más bevacizumab solos.

También se compartirán datos de un análisis exploratorio post-hoc del ensayo de fase II SERENA-2 en pacientes con cáncer de mama avanzado RE-positivo que presentan recurrencia de la enfermedad o progresión tras la terapia endocrina. El análisis mostrará los datos de SLP de las pacientes tratadas con camizestrant, un degradador selectivo de receptores de estrógenos de nueva generación (ngSERD), frente a fulvestrant, en función del tipo de mutación ESR1 en el momento basal, detectada a través del ADN tumoral circulante.

Los resultados primarios de SERENA-2 presentados anteriormente demostraron un beneficio en la SLP con este fármaco, independientemente del estado de la mutación ESR1 o del tratamiento previo con inhibidores de CDK4/6.

Asimismo, se compartirán datos de una comparación indirecta ajustada por emparejamiento (MAIC) de la eficacia y seguridad de acalabrutinib frente a zanubrutinib en la leucemia linfocítica crónica recidivante o resistente al tratamiento, basada en datos de los ensayos de fase III ASCEND y ALPINE.

Además, los resultados provisionales de fase I de AZD0486 (TNB-486), un activador de linfocitos T CD19/CD3 de nueva generación, mostrarán el potencial del tratamiento de CD19 en pacientes con linfoma folicular muy pretratados.

También se presentarán los resultados de un ensayo de fase Ib/II de escalada de dosis y expansión de la nueva inmunoterapia oleclumab en combinación con durvalumab y quimioterapia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico, incluidos aquellos con altos niveles de expresión de CD73.

En un póster se expondrán los resultados de calidad de vida relacionada con la salud del ensayo de fase III PROpel de olaparib más abiraterona en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

Dos presentaciones se centrarán en los eventos adversos inmunomediados (EAi) en el ensayo de fase III HIMALAYA de durvalumab más tremelimumab en cáncer de hígado irresecable de primera línea, incluyendo una presentación oral sobre los resultados por aparición de EAi y un póster sobre los patrones temporales de aparición de EAi.

La colaboración en la comunidad científica es fundamental para mejorar los resultados para los pacientes. AstraZeneca colabora con Daiichi Sankyo Company Limited para desarrollar y comercializar trastuzumab deruxtecán y datopotamab deruxtecán; con MSD (Merck & Co., Inc. en EE.UU. y Canadá) para desarrollar y comercializar olaparib. AstraZeneca obtuvo de Innate Pharma todos los derechos oncológicos del monalizumab en octubre de 2018¡ mediante un acuerdo de codesarrollo y comercialización iniciado en 2015.