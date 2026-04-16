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La circuncisión en el adulto es una intervención quirúrgica frecuente en urología que, lejos de responder únicamente a motivos culturales o estéticos, cuenta con claras indicaciones médicas y beneficios para la salud. Gracias a los avances en cirugía ambulatoria, este procedimiento puede realizarse de forma rápida, segura y con una recuperación cada vez más sencilla.

El Dr. Víctor Díez Nicolás, jefe del Servicio de Urología de Olympia Quirónsalud, explica que la principal indicación de la circuncisión en adultos es la fimosis adquirida, una condición en la que el prepucio no puede retraerse correctamente sobre el glande. Esta situación puede generar molestias, dolor durante las relaciones sexuales e incluso dificultar la higiene íntima.

Además, la intervención está recomendada en casos de infecciones recurrentes, como balanitis o postitis, así como en determinadas situaciones clínicas en las que se busca prevenir patologías más graves, como el cáncer de pene.

«Es importante entender que la circuncisión no es solo una cuestión estética. En muchos pacientes, responde a un problema médico que afecta a su bienestar diario y a su salud a largo plazo», indica el Dr. Díez Nicolás.

Beneficios para la salud y la calidad de vida

Entre los principales beneficios de la circuncisión en adultos destacan la mejora de la higiene íntima y la reducción del riesgo de infecciones locales. «Al eliminar el prepucio, se facilita la limpieza y se reduce la acumulación de secreciones, lo que disminuye la probabilidad de inflamaciones», destaca el especialista.

Asimismo, diversos estudios han señalado que esta intervención puede contribuir a reducir el riesgo de transmisión de determinadas infecciones de transmisión sexual, así como de patologías oncológicas poco frecuentes como el cáncer de pene.

Según el urólogo, en el ámbito de la vida sexual, muchos pacientes experimentan una mejora tras la intervención, especialmente cuando existían molestias previas asociadas a la fimosis. La cirugía no afecta negativamente ni al deseo ni a la función sexual.

Una intervención rápida, segura y ambulatoria

La circuncisión en adultos es una intervención sencilla que suele realizarse bajo sedación o anestesia local, tras un estudio preoperatorio básico. La duración del procedimiento es breve y, en la mayoría de los casos, el paciente puede regresar a su domicilio el mismo día.

Actualmente, las técnicas mínimamente invasivas permiten que la circuncisión se lleve a cabo sin necesidad de ingreso hospitalario, con alta el mismo día y escasas molestias postoperatorias. Esto ha contribuido a normalizar una intervención que, en muchos casos, mejora de forma significativa la calidad de vida de los pacientes.

«Los avances tecnológicos nos han permitido incorporar dispositivos de circuncisión automática que hacen la intervención más rápida, cómoda y con mejores resultados estéticos. Además, estas técnicas contribuyen a reducir el tiempo de recuperación», sostiene el doctor.

Tras la cirugía, la reincorporación a la vida diaria es progresiva, con una recuperación generalmente rápida. Las molestias son leves y controlables, y en pocas semanas el paciente puede retomar su actividad habitual, incluidas las relaciones sexuales.

Consulta urológica: clave para un diagnóstico precoz

El especialista insiste en la importancia de consultar ante cualquier síntoma como dificultad para retraer el prepucio, dolor o infecciones repetidas. La valoración urológica es sencilla e indolora, y permite establecer el tratamiento más adecuado en cada caso.

La detección precoz y el abordaje adecuado de estas patologías no solo evitan complicaciones, sino que mejoran de forma notable la calidad de vida de los pacientes.