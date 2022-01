Conseguir un uso racional, seguro y eficiente de los medicamentos, una investigación sobre los medicamentos que sea clínicamente relevante, es decir que busque evaluar y solucionar problemas clínicamente relevantes de los pacientes. Esto es la Farmacología Clínica, una especialidad médica que no siguen demasiados españoles tras cursar los estudios de Medicina.

Concretamente, hay 419 farmacólogos clínicos en España, donde muchos hospitales universitarios y centros de atención primaria no cuentan con estos especialistas, aunque debería haberlos.

Para hablar sobre esta «desconocida» especialidad de la Medicina, OKSALUD entrevista a la presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), Antònia Agustí.

PREGUNTA.- Háblenos de usted, Antonia. ¿Por qué decidió dedicarse a la Farmacología Clínica, esa gran «desconocida»?

RESPUESTA.- En el hospital universitario dónde yo estudié, la Farmacología Clínica era una asignatura muy atractiva en la que se nos enseñaba la importancia de hacer una prescripción racional y razonada de los medicamentos y una investigación con medicamentos clínicamente relevantes. Además, la Farmacología Clínica era, en aquellos momentos, una especialidad médica muy joven en nuestro país ¡y pensé que tenía un recorrido largo y atractivo!

P.- Resuma para los lectores de OKSALUD qué es la Farmacología Clínica.

R.- Es una especialidad médica que, como he dicho, tiene por objetivo conseguir un uso racional, seguro y eficiente de los medicamentos y también una investigación sobre los medicamentos que sea clínicamente relevante, es decir que busque evaluar y solucionar problemas clínicamente relevantes de los pacientes.

P.- ¿Cuáles son los principales objetivos de SEFC?

R.- El objetivo general es conseguir ese uso racional de los medicamentos mencionado a través de las distintas actividades que realizamos y en las que colaboramos, como la información y selección de medicamentos, la realización de estudios sobre cómo se utilizan los medicamentos, los ensayos clínicos sobre medicamentos y también la detección y seguimiento de los posibles efectos indeseados de los medicamentos, entre otras actividades.

P. ¿Y los retos para este 2022?

R: Los retos para el 2022 son seguir colaborando con el resto de especialidades médicas para mejorar el uso de los medicamentos y la investigación sobre medicamentos y terapéutica. Actualmente el foco de actividad se centra en las vacunas y los tratamientos contra el Covid-19, pero siguen habiendo otros retos como las enfermedades minoritarias, y algunas enfermedades en los niños, entre otras. A nivel de nuestra Sociedad científica un reto importante es conseguir establecerse en algunos hospitales terciarios o universitarios en los que la especialidad aún no está, y en la atención primaria de algunas comunidades autonómicas.

P.- ¿Cuáles han sido los principales avances desde la fundación de SEFC?

R.- La especialidad de Farmacología Clínica ha crecido y se ha expandido especialmente en algunas comunidades autonómicas, y hemos consolidado una cartera de servicios que, además, intentamos ir ampliando. También se ha conseguido que las instituciones sanitarias cuenten con la opinión de especialistas en Farmacología Clínica y que colegas de otras especialidades valoren nuestro trabajo y voluntad de colaboración. Evidentemente, algunos de estos aspectos son aún mejorables.

P.- ¿Qué papel ha jugado SEFC o la Farmacología Clínica durante la pandemia?

R.- Creo que ha sido relevante porque se ha colaborado con las instituciones sanitarias para hacer recomendaciones de tratamiento y también para la vacunación contra el Covid-19. Se han llevado a cabo estudios farmacoepidemiológicos, y se ha colaborado, y se ha dado apoyo para la realización de algunos ensayos clínicos con vacunas y medicamentos contra el Covid y se ha colaborado en difundir información y clarificar preguntas, sobre todo durante la primera oleada de la pandemia en que había mucha desinformación y malentendidos. También se ha colaborado en el seguimiento de la seguridad de las vacunas y los tratamientos con medicamentos contra el Covid.

P.- ¿Cuántos especialistas farmacólogos clínicos hay en España? ¿Son suficientes?

R.- Según datos del Ministerio de Educación el número de títulos de especialistas en Farmacología Clínica en menores de 65 años (es decir activos) es de 419; evidentemente nos gustaría que fueran más; no podemos decir que son suficientes porque, como he comentado, no hay Farmacología Clínica en muchos hospitales universitarios españoles y, según una orden ministerial vigente, en este tipo de hospitales los habría de haber. Tampoco los hay en atención primaria de muchas comunidades autonómicas.

P.- ¿Cómo se forma un farmacólogo clínico?

R.- Como he mencionado es una especialidad médica y, por lo tanto, se debe elegir la especialidad tras cursar los estudios de Medicina y conseguir derecho a plaza de formación de especialista vía el examen MIR en un hospital español acreditado para la formación. La especialidad se realizada durante cuatro años en los que el aspirante a especialista sigue formación en los distintos tipos de actividades que realizamos (información y selección de medicamentos, estudios sobre el uso de los medicamentos, ensayos clínicos con medicamentos, detección y seguimiento de la seguridad de los medicamentos y estudios farmacoepidemiológicos en hospitales, y también en atención primaria de salud).

P.- ¿La transferencia de la Sanidad a las comunidades autónomas es un «handicap» para los objetivos de SEFC?

R.- No debería serlo, cada comunidad autonómica debería querer dotar sus hospitales y atención primaria con los especialistas necesarios, entre ellos los farmacólogos clínicos.

P.- Pida un deseo a las autoridades sanitarias para este 2022.

R.- A las autoridades sanitarias les pido que este 2022 hagan un esfuerzo con nuestra especialidad, a veces una pequeña inversión revierte a medio plazo en mejoras evidentes, no sólo en ahorro de dinero sino también en un mejor uso de los medicamentos y una investigación sobre medicamentos de mayor calidad.