Causas, síntomas y tratamiento de la legionella

La legionella es una infección pulmonar que se desarrolla por una bacteria de la familia Legionellaceae. Estas bacterias suelen encontrarse en aguas estancadas, y las personas suelen contagiarse por los sistemas de agua y aire acondicionado que están en los grandes edificios.

Las bacterias se inhalan al respirar y de esta manera empieza así el proceso de infección. Algunos de los principales síntomas de la legionella son la fiebre, la tos y la diarrea, acompañado por dolores musculares.

Principales causas de la legionella

Como hemos señalado, la principal fuente de esta bacteria está en aguas estancadas. En este caso, y aunque no se transmiten de una persona a otra, podemos contagiarnos en bañeras de hidromasaje o jacuzzi, las unidades de aire acondicionado de edificios grandes, fuentes decorativas o bien de tanques de agua caliente. Debemos remarcar que tanto los aires acondicionados de los automóviles como los de las casas no usan agua para refrigerar, por lo que no vaporizan agua y no hay riesgo de cultivo de legionelas.

Síntomas

Entre los distintos síntomas que se producen cuando alguien tiene la legionella destaca el bajo estado anímico que comporta un cansancio y debilidad generales. Por otra parte, destaca el dolor de cabeza, fiebre alta o bien tos. Algunas personas confunden estos síntomas con los de la gripe por lo que el diagnóstico a veces se hace algo complicado.

Por otro lado, también se da el caso de la neumonía por legionella, llamada enfermedad del legionario, con tos, sensación de falta de aire, diarrea, dolores torácicos al respirar, dolor abdominal y fiebre. La mortalidad por neumonía puede darse pero depende de diversos factores como es el caso de la edad del paciente, el desarrollo de la enfermedad, y no haberse tratado correctamente. La edad media de los pacientes con legionelosis oscila entre los 55 y los 60 años.

Tratamiento de la legionela

Esta enfermedad suele ser más común durante los meses de verano y otoño. Como hemos comentado, el diagnóstico puede hacerse algo complicado, y deben contrastarse bien sus síntomas al ser parecidos a una gripe algo severa. Para estos casos se realizarán diagnósticos de laboratorio. Su tratamiento base pasa por el uso de antibióticos, pero cuando la enfermedad ya es más grave, puede aconsejarse la combinación de rifampicina más un macrólido o quinolona.