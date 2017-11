Marcelo: “Puede ser que haya tres o cuatro penaltis…”

Marcelo compareció en zona mixta ante los medios, tras el empate del conjunto madridista en el derbi madrileño. El Real Madrid no logró vencer en su primera visita en el Wanda Metropolitano, lo que unido a la victoria del Barcelona en Leganés, le deja a 10 puntos de los azulgranas en la clasificación. Pese a que sólo se han disputado 12 jornadas de Liga, la distancia es considerable, aunque no imposible de remontar para el lateral izquierdo del Real Madrid.

“Imposible no hay nada en esta vida. Vamos a seguir peleando, hoy hemos hecho mejores cosas. Estamos en un buen camino, mejor que los otros partidos. La realidad es que cuando no ganas se te cae todo encima, dentro de lo malo hemos hecho un buen partido, hemos hecho buenas jugadas y nuestro camino es este. Nuestro objetivo es ganar los partidos pero sobre todo volver a lo que eramos”, destacó el brasileño en zona mixta.

El lateral quiso restar hierro a la situación del conjunto madridista en Liga, afirmando que ha estado “en situaciones peores en el Real Madrid y las hemos sacado adelante”. El lateral fue contundente hacia donde tiene que ir el rumbo del equipo: “Lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, no pensar en eso. Estamos en el buen camino y vamos a seguir así, intentando ganar los partidos que quedan”.

Otra de las cuestiones que le realizaron a Marcelo tuvo que ver con la posible salida de Cristiano Ronaldo el próximo verano, y la supuesta fractura que hay entre el portugués y Sergio Ramos tras sus últimas declaraciones: “Hay que preguntarle a ellos, yo creo que se crean muchas cosas, inventan cosas de que han peleado, en vez de hablar de fútbol quieren hablar de que si Cristiano está triste. Yo no estoy peleado con nadie hay que preguntarle a ellos”.

Una de las buenas noticias en el partido de los blancos fue el regreso de Dani Carvajal. Marcelo se alegró de que su compañero en el lateral diestro haya vuelto a la competición tras recuperarse de la pericarditis: “Es muy importante, tenemos una plantilla amplia pero hay que estar todos los jugadores que podamos, para que el míster pueda contar con todos”.

Sobre la polémica, el zurdo no quiso mojarse. El brasileño siempre se ha caracterizado por no hablar de los árbitros ni para bien ni para mal y en el Wanda no iba a hacer la excepción. “Puede ser que sí [que haya penaltis], tres o cuatro, pero de ese tema no hablo. Quiero jugar al fútbol, quiero que mi equipo gane y esto son cosas que pasan en el fútbol. De árbitros no voy a hablar ni de si es penalti, no lo es…”, señaló sobre la actuación de Fernández Borbalán en el derbi.

Sobre la acción que mayor polémica desató en el encuentro, la que terminó con la rotura de tabique nasal de Sergio Ramos, el segundo capitán del conjunto madridista afirmó que “estaba lejos”. “Me parece que le toca. Hay que preguntarle al árbitro, si cree que Ramos agacha mucho la cabeza o si Lucas no levanta lo suficiente la pierna. Le he visto mal, porque parece que tiene la nariz rota”, completó el lateral.