Se filtra la posible portada de France Football que da el Balón de Oro… ¡a Messi!

A menos de un mes de la entrega del Balón de Oro 2017, empiezan a aparecer los primeros rumores en las redes sociales. Cristiano Ronaldo es el gran favorito para conseguir el galardón tras haber ganado el premio The Best 2017 y tras una temporada inmaculada en la que consiguió ganar la Champions League y la Liga con el Real Madrid, siendo clave para que el equipo blanco se alzara con ambos títulos.

Sin embargo, en las redes sociales está circulando una portada de la revista ‘France Football’, revista que entrega los premios, que bien podría ser la del día después de la gala. El caso es que en la imagen que se ha filtrado aparece Leo Messi como ganador del Balón de Oro 2017 con el titular “Sagrado Lionel Messi”.

Obviamente, el argentino es siempre uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, pero el curso pasado estuvo por debajo de su nivel y no fue clave para que el Barcelona ganara grandes títulos, pues el único trofeo destacable que levantó fue la Copa del Rey.

La portada que está circulando por la red crea ciertas dudas, pero Cristiano Ronaldo sigue siendo el gran favorito para ganar el que sería su quinto Balón de Oro. El premio suele darse en base a las actuaciones personales durante el año y también a los títulos logrados, y CR7 tiene todas las papeletas para llevárselo, de ahí que la portada que corre como la pólvora por Internet pueda ser un fake.

La entrega del Balón de Oro 2017 se llevará a cabo el próximo mes de diciembre y el ganador se dará a conocer el jueves 7 de diciembre en un programa especial que emitirá el canal de televisión de L’Équipe a partir de las 19:45 horas.

Leaked cover of France Football’s Ballon d’Or edition? Did Messi win the Ballon D’or 2017?

Don’t know if this is real or not… pic.twitter.com/mHLLzi1iKc

— ᵁᴸᵀᴿᴬ® (@UltraAutistic) 11 de noviembre de 2017