El Real Madrid, atento a Giménez

En el Real Madrid, tal y como desveló en El Chiringuito de Jugones el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, empiezan a preocupar las continuas lesiones de Vallejo y Varane, por lo que la entidad ha comenzado a peinar el mercado y dos de los centrales que más gustan son los atléticos Giménez y Lucas Hernández.

Uno de los puestos que quizás haya quedado algo debilitado con respecto a la plantilla de la pasada temporada es el de central. Pepe se marchó el pasado verano por sus altas pretensiones para renovar, y el club decidió apostar por Vallejo para que acompañara a Sergio Ramos, Nacho y Varane. Sin embargo, tanto el joven defensa maño como el francés son jugadores muy propensos a sufrir continuas lesiones musculares, algo que preocupa en la planta noble.

“En el Real Madrid hay preocupación porque Vallejo y Varane se lesionan mucho. Son jugadores que no tienen la continuidad que tenía Pepe o que tiene Sergio Ramos, que ya no puede jugar 65 o 70 partidos en una temporada porque tiene ya 31 años”, explicó Eduardo Inda, que fue más allá y desveló dos de los zagueros que a día de hoy más gustan en Concha Espina para el próximo verano: Giménez y Lucas Hernández.

Giménez cumple contrato en 2018

El interés por el hermano de Theo no es nuevo, de hecho ya lo adelantó el director de OKDIARIO. Pero el Real Madrid también maneja informes positivos del uruguayo Giménez, que cumple contrato en junio de 2018 y que todavía no ha renovado con el Atlético de Madrid. El que más gusta es Lucas, pero su cláusula es de 55 millones de euros y el club colchonero no va a negociar ni un céntimo. De ahí que se abra la opción Giménez, que esta temporada no está siendo titular indiscutible para Simeone.

El central charrúa está en conversaciones con el Atlético para renovar, pero a día de hoy sigue sin firmar esa ampliación. El Real Madrid ya ha tanteado al entorno del zaguero de 22 años, que también es una opción de presente y futuro y podría salir a cambio de una cantidad económica bastante inferior a la que hay que desembolsar para fichar a Lucas.

En cualquier caso, el Real Madrid trabaja a medio plazo porque Zidane ya ha comunicado a la cúpula que no quiere ningún fichaje en el mercado invernal. El francés confía en los cuatro centrales que tiene, tanto que frenó el pasado verano el posible fichaje de Bonucci, al que ofrecieron al Ral Madrid. Pero en Concha Espina preocupan los constantes problemas físicos de Varane y Vallejo, por lo que los responsables deportivos están peinando el mercado de centrales.