Zinedine Zidane no quiere fichajes de invierno. El entrenador madridista descarta la idea de que el Real Madrid acuda al mercado en el mes de enero en busca de un delantero que supla con garantías a Benzema para afrontar el tramo definitivo de la temporada. Tampoco buscará reforzar su defensa con un hombre polivalente. El técnico piensa que con lo que tiene le dará de sobra para intentar buscar repetir, al menos, el éxito de la pasada campaña. Sabe que la labor es complicada, pero cuenta con sus 25 jugadores para el momento en el que se los necesite.

Tal como adelantó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en El Chiringuito de Mega, “el presidente habla con Zidane y le planteó la posibilidad de hacer refuerzos, pero Zizou fue rotundo: “Presi, voy a ir con lo que tengo hasta el final”. Salvo que haya alguna baja por lesión, no se va a fichar a nadie. Es una apuesta muy clara por los titulares y los jugadores que van rotando”.

Desde que llegó al Real Madrid, Zizou siempre ha destacado tener “un equipazo”. El francés sabe de la calidad de su plantilla. Es consciente de que es la mejor del continente e intenta sacarla el máximo rendimiento, dando oportunidades a todos y cada uno de sus jugadores. Fruto de ello es que los blancos hayan conseguido ganar desde su llegada prácticamente cada título que se ha puesto a su alcance.

Tras levantar la pasada campaña Liga y Champions, los madridistas sufrieron bajas importantes en verano. El refuerzo con jugadores como Theo, Mayoral o Ceballos, se vio contrarrestado con la salida de Morata, Mariano y James. De hecho, los madridistas no tardaron en comenzar a echar en falta a los dos puntas. El conjunto madridista afronta una crisis de efectividad, de la que hasta Cristiano Ronaldo se ha contagiado.

Ante la falta de gol de Karim Benzema, que lleva dos desde que comenzara el curso, la afición piensa mayoritariamente que haría falta un delantero. Algo que no dista mucho de la opinión que tenía el propio Zidane con la salida de Morata. Sin embargo, la buena respuesta de Borja Mayoral a la que se le concedió la oportunidad, hizo que el técnico cambiase de opinión. Se valdrá de la BBC y del canterano para afrontar el resto del curso con garantías, pero sobre todo, deja clara su confianza infinita en su compatriota.

Atrás queda entonces la opción de hacerse con un 9 en el mercado invernal. Una de las opciones que se habían barajado en la entidad de Concha Espina era la de traer a Cavani. Los problemas del uruguayo con Neymar podrían hacer que, más pronto que tarde, termine por dejar París. Aunque el hecho de que no pudiese disputar la Champions con los blancos en su fase final, era un serio inconveniente.

Un defensa tampoco es necesario

Una situación parecida es la que hay en defensa. Dos hombres por puesto no fueron suficientes para formar la zaga al principio de temporada. Entonces, por lesiones y sanciones, Casemiro y Nacho fuesen la pareja de centrales. Ciertos errores defensivos han dejado ver las carencias de una línea en la que los fallos suelen pagarse bastante caros. Sin embargo el entrenador lo tiene claro. Su defensa tampoco necesita refuerzos.

Con Theo, Achraf y Vallejo es más que suficiente para mejorar lo que ya había. No hay que olvidar que Pepe y Danilo abandonaron el pasado verano la disciplina de Valdebebas. Sin embargo, con Theo como recambio de Marcelo, Achraf de Carvajal y Nacho como comodín defensivo, el técnico tiene más que claro que a su equipo no le hace falta más refuerzo. A ellos hay que sumarle un Vallejo al que las lesiones le han privado de ganar continuidad y que aún no ha dispuesto de su oportunidad.

Esta campaña, al igual que la anterior, Zidane tratará de luchar por todo con lo que ya tiene. Para ello deberá rotar. El curso pasado probó con éxito un método que le permitió llegar al final con todos frescos. Esta temporada repetirá. De hecho, ya ha empezado. Frente al Betis, al Getafe y al Eibar probó con bastantes variaciones respecto a su once tipo -obviando los cambios obligados por lesión-. A excepción de frente a los verdiblancos, le funcionó.

Esta situación ha provocado que el técnico vuelva a depositar absoluta confianza en sus jugadores. Su plan B será tan habitual como haga falta con tal de llegar al momento decisivo de la temporada con todos motivados. No acudirá al mercado invernal para reforzar al equipo, está más que satisfecho con lo que ve y con lo que tiene.