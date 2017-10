Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Mega lo que le había dicho Messi a Cristiano Ronaldo al ganar su segundo premio The Best. “Messi es un diez como futbolista y también como persona, es un auténtico fenómeno”, dijo Inda. “Por eso, se ha acercado a Cristiano Ronaldo y le ha dicho: “Este año has sido mejor que yo y te lo mereces, enhorabuena”.

El director de OKDIARIO reveló en exclusiva el contenido de la felicitación de Messi a Cristiano Ronaldo, que mantienen una extraordinaria relación más allá de su rivalidad deportiva en los terrenos de juego y de su pique por llegar a ser el mejor jugador de todos los tiempos.