Zidane: “Cristiano es el mejor jugador de su generación con diferencia”

El Real Madrid tuvo su primer partido plácido en lo que va de temporada en el Bernabéu y Zidane se mostró contento por el resultado en la victoria ante el Eibar (3-0). El galo también defendió a Cristiano y lo catalogó como el mejor futbolista de su generación por delante de Messi.

Cristiano Ronaldo y ovación a Benzema

“Lo de Cristiano es como siempre. Es verdad que cuando no marca vosotros preguntáis los mismo. No estamos preocupados. Es mejor que marque porque para él es importante pero lo clave es que tenga ocasiones. Es el pichichi en Champions y en Liga poco a poco va a volver. El próximo partido en el fin de semana puede cambiar. Estoy contento por Karim, a nosotros nos gustan los jugadores que saben jugar y se asocian. Que no marca pero la jugada la empieza en el centro del campo”.

Juego espeso

“Lo bonito es que veáis siempre lo malo. Nos ha faltado un poco de fluidez pero bueno, creo que lo más importante era ganar y meter goles. Sobre todo manteniendo la portería a cero. Podemos estar contentos con la actuación de todos”.

Benzema

“Nunca se va a dejar de discutir sobre Benzema. Me preguntáis y contesto pero muchos piensan que es muy bueno y es lo que pienso yo. Lo ha demostrado jugando media hora hoy“.

Lineker

“No sé que pretende. Él puede opinar porque va mucho a la televisión. Si me dices que Benzema es sobrevalorado, lo que decía ayer, no estoy de acuerdo con eso. Cuando veo a Karim yo disfruto. Hoy ha jugado media hora y ha hecho una bonita jugada para los que nos guste el fútbol”.

Cristiano, el mejor de su generación

“Es el mejor futbolista de su generación. Lo ha demostrado muchas veces porque siempre está en los partidos importantes. Es merecido lo que va a ganar mañana. Todos los títulos individuales que ha ganado a lo largo de su carrera han sido merecidos. Es su trabajo y siempre ha demostrado que es el mejor”.

VAR

“No sé. Es inevitable de todas formas. Va a estar en todos los campos del mundo. Yo creo que va ayudar. Es lógico”

Suplencias Benzema y Marcelo

“Estaba previsto. Después de un mes de baja, Benzema jugó dos partidos seguidos y lo mejor era que saliera después. Estoy contento con lo que estamos planificando. Con Marcelo, igual. Después de su lesión… hay que pensar en los jugadores, el equipo y hacer las cosas bien. Tampoco jugó Toni Kroos…”

¿Molesto con algunas críticas?

“La gente está para opinar pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. Sí podemos hacerlo mejor pero no lo estamos haciendo mal. Estamos ganando y de una gran manera. Todos queremos jugar bien todos los partidos pero es imposible. Ganamos muy bien contra el Manchester, contra el Barcelona… hay que seguir haciendo las cosas bien y después al final haremos un balance.

Marco Asensio

“Lo he visto bien. Desde el inicio lo vi muy metido. Ha creado ocasiones de gol… estoy contento con él. Con su inicio de temporada que ha hecho parece que no estaba al mismo nivel y no hay que estar preocupado. Esto es lógico y hoy lo ha vuelto a demostrar con su nivel”.

Debate Benzema

“Es un jugador importantes de este equipo y siempre se quiere hablar de cosas que son negativas de mis jugadores. Pero hay tantas cosas positivas y yo quiero hablar de lo que se hace bien. Lo único que hay que ver es la media hora que ha jugado y como la ha jugado. No podemos evitar que se hable de cosas más negativas que positivas”.

Theo Hernández

“Se merece esperar para formar parte un día de la selección nacional. Yo no soy el que tiene que hablar de eso. Lo que veo es que está progresando y hoy ha estado muy bien“.