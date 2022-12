Javier Cárdenas dice: «Este es un nuevo privilegio de nuestros diputados, de nuestros políticos, os acordáis de aquellos que decían que venían a regenerar la política española y que iban contra la casta, pues estos sinvergüenzas, porque hacer lo que hacen es de ser unos puñeteros y mal nacidos sinvergüenzas, tienen un nuevo privilegio».

Y es que han aprobado por unanimidad un servicio de salud laboral a diputados del Congreso y al resto del personal y lo pagamos con dinero público, 200.000 euros de todos los españoles. Es un servicio preventivo de salud laboral, pero es que esto se añade a todos los privilegios que tienen nuestras señorías.

Por ejemplo, de los primeros 25.000 euros que ganan no pagan impuestos. Por siete años que eres diputado tienen pensión máxima cuando se jubilan. El plan de pensiones que tienen lo pagamos con dinero público y lo tienen todos. Sueldo vitalicio a los altos cargos. 3.000 euros al año en taxis gratis. Billetes de avión en business a precio de turista. Gastos de vivienda y manutención no pagan IRPF. Gastos de representación y terminales móviles. Y por cierto, si no van a trabajar no hay castigo por ausencia laboral. Vale la pena ser diputado unos añitos, ¡eh!

Javier Cárdenas añade: » Y los diputados se pueden beneficiar de todo esto mintiendo. ¿Cuál es el ejemplo que se da a la sociedad? Tú miente mucho que es la forma de tener un mejor porvenir, miente, engaña, sé una bazofia humana, que ese es el ejemplo a seguir».