Javier Cárdenas explica en Levántate OK cómo Pere Aragonés destituyó a su vicepresidente tras negarse a entregar el móvil espiado por el CNI. La destitución de Jordi Puigneró se justificó por la pérdida de confianza del president al no haberle contado que quería someterle a una cuestión de confianza, pero hay voces que sospechan que no fue la única causa y que el presidente de la Generalitat quiso poner un corta fuegos con el ala más dura de Junts per Catalunya por el temor a lo que se pueda destapar en los próximos meses, en relación a los móviles de los independentistas infectados con el programa Pegasus.

El CNI admitió hace meses que Jordi Puigneró estaba entre los 18 espiados con mandato judicial y, según las fuentes consultadas, el máximo mandatario catalán pudo haber sido informado de algunos de los contenidos hallados en el móvil de su vicepresidente. Las alarmas saltaron el miércoles pasado, cuando Jordi Puigneró no quiso entregar su móvil antes de la reunión extraordinaria del Gobierno catalán.

Javier Cárdenas explica que lo hacen porque una vez tienen el teléfono móvil pueden recuperar cualquier tipo de mensaje o archivos que haya enviado con esa cuenta en los últimos 10 años, cosa que mucha gente no sabe. «Pueden recuperar cualquier mensaje por borrado que esté y, claro, ha cantado la traviata. Ha puesto a parir a su jefe y por eso no quiere entregar el teléfono móvil, ni más ni menos. Esta gente se está pegando puñaladas entre ellos», comenta en este fragmento.