Javier Cárdenas cuenta en su programa, Levántate OK, el gesto del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que considera grave que los claustros puedan realizar «pronunciamientos ideológicos».

El dirigente socialista ha alertado sobre la incorporación al texto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que está pendiente de debate en el Senado, de una enmienda en el artículo 45.2 g que permitiría a los claustros de las universidades poder hacer «pronunciamientos ideológicos». «Esto es grave», ha denunciado.

Así, el presidente castellanomanchego ha confiado en que el Senado pueda «echar para atrás» este último cambio incorporado en la nueva ley de Universidades porque si no -ha asegurado- su Ejecutivo irá al Constitucional con este tema.

El hecho de permitir que los claustros de las universidades puedan hacer pronunciamientos ideológicos es algo que, para García-Page, es «grave» y cree que «eso sólo se hace para defender lo que pasó en algunos rectorados y en algunos claustros en Cataluña con el proceso de independencia». «Eso no lo puede amparar una ley. Se sale por completo del marco constitucional», ha advertido al respecto.

Tras esto, Javier Cárdenas ha manifestado que ya dijo «hace tiempo» y lo vuelve a decir «García-Page es un soplo de esperanza para el PSOE porque no sigue el dictado de Sánchez si ve que algo no es constitucional». «Espero no equivocarme con él, pero hay que ser muy valiente para ir contra su Gobierno en favor de la sensatez», ha dicho el presentador.