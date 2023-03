Javier Cárdenas se enciende en su programa. «Esto es un suma y sigue. En lugar de dar la sensación de que después del escándalo de Andalucía, que es la mayor sentencia por corrupción de Europa, Pedro Sánchez iba a decir a todo el mundo ‘cuidado, que a la mínima’…, no no no, es que justamente Pedro Sánchez no predica con el ejemplo».

«Lo estamos viendo con Marruecos, lo estamos viendo cuando perdona 2.000 millones de euros a Venezuela y a Cuba, que por cierto aún no ha dado explicación de por qué España le tiene que perdonar 2.000 millones de euros a Venezuela y a Cuba. Es decir, pagamos la luz más cara de Europa con respecto a los sueldos y una de las más caras del mundo… el petróleo y la gasolina lo mismo… pero aún tenemos dinerito para regalar por ahí a otros países y lo de Venezuela y Cuba es nada si sumas países africanos donde hay ONGs que se dedican a hacer encuestitas sobre si hay igualdad de género entre hombres y mujeres… Es un suma y sigue, que dices de verdad: ¿usted cree que nuestro dinero tiene que ir a una encuesta en Guinea Ecuatorial o en diferentes países sobre igualdad, que con todo el respeto ¡¡que coño me importa a mí!!? Usted solucione lo que tenemos en España y luego dedíquese a hacer encuestitas en otros sitios, pero es que de esa forma se puede desviar mucho dinero, mucho ,mucho, mucho dinero».

«Y yo entiendo a aquellos que votan al PSOE porque les va el puesto de trabajo o han colocado algún familiar, pero los millones de personas que votan cada año a un partido que estamos viendo cómo nos está robando por todos sitios, eso cómo se justifica. Y fijaros que puedo decir todo esto sin miedo a una querella porque ahí están las pruebas y las sentencias».