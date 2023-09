Levántate OK | Que Yolanda Díez se arrastre ante un fugado de la justicia la define

«Yolanda Díaz se arrastra ante Puigdemont», así de tajante se pronuncia Javier Cárdenas en Levántate OK. «Todo lo que estamos oyendo parece irreal, que una vicepresidenta se haya marchado a entablar negociaciones con un fugado de la justacia, pero sobre todo es el cinismo personificado, porque si ese hombre era tan bueno, porque has esperado ahora que te hacen falta sus votos». «Son estómagos a prueba de cianuro, a mí es lo que más me jode, porque mira tú te puedes equivocar en la vida, pero con unos principios, pero no ser Pedro Sánchez y decir que Puigdemont ha sido el personaje que ha puesto en riesgo la unidad de España y luego comerle el culo para que luego te de sus votos», dice Cárdenas. «No es normal que Yolanda Díaz en las elecciones se manifestara para conseguir votos en contra de la independencia de Cataluña, lo dijo, cuando estaba haciendo campaña, ¿y ahora te vas a hablar con el mayor defensor de la independencia de Cataluña?, no tienes vergüenza, ni principios, no tienes nada. nada» añade.

Y sigue denunciando: «Lo peor son los medios de comunicación, que deberían hacer una presión tremenda sobre estos personajes con valores a la altura de Jack el Destripador,porque no tienen principios ningunos, es, dices una cosa, pero hago la otra». Es más: «Y estoy hablando de los medios de comunicación de centro derecha, que cuando pasa algo a la derecha, atizan a la derecha como locos, pero cuando pasa algo en la izquierda son muy suaves». Por último: «Cuando vemos actitudes tan anti democráticas, tan cínicas, tan cobardes y con tan falta de escrúpulos, los medios de comunicación que deberían de hacer presión para que ha esta gente les de un poco de vergüenza, no dicen nada prácticamente y así funciona todo».