En el programa de LEVÁNTATE OK, Javier Cárdenas habla este martes del asunto de cómo la Policía de Venezuela, investiga al chófer de una funcionaria de la embajada de España en Caracas, después de que fuera interceptado con aproximadamente 200 kilos de drogas dentro del vehículo de la empleada. Según las autoridades, el hombre se encontraba en una furgoneta con matrícula diplomática, planeando su traslado desde Colombia a Caracas, cuando fue detenido por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un punto de control.

El conductor y el acompañante se entregaron a las autoridades venezolanas, levantando los brazos en señal de rendición. En el espacio de Javier Cárdenas, se relata cómo «tras registrar el vehículo, se localizó algo más de 185 kilos de marihuana y casi nueve kilos de cocaína, todo ello en varias decenas de paquetes». Por lo visto, el conductor no era un empleado directo de la embajada de España, sino que trabajaba como chófer particular de una trabajadora de la legación diplomática. Se sospecha que el individuo aprovechase que la propietaria del vehículo diplomático no estaba, para realizar ese movimiento delictivo y transportar la droga. La sustracción del vehículo fue denunciada a la Policía española y venezolana.

El segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Nacional Antidrogas de la GNB, Leonardo Quintero, confirmó las detenciones a través de una red social, mostrando imágenes de los arrestados. El General de Brigada Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Nacional Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, Leonardo Quintero, fue el que compartió imágenes de la carga de drogas incautada y las publicó en las redes sociales.