En el programa de Javier Cárdenas hoy nos hacemos eco de lo que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado este jueves. Dice sentir «hasta pereza» para responder a la propuesta de Vox de impulsar un Gobierno del PP con el respaldo de algunos socialistas «buenos» y ha considerado que una formación que habla de «transfuguismos» o de ‘tamayazos’ no tiene muy claro «en qué consiste la democracia». García Page ha asegurado que no había tenido ningún contacto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar esa posibilidad y ha advertido de que «el único interlocutor» en su partido es el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez y ha asegurado, que «antes que nada, incluso que socialista», es demócrata y que eso consiste en respetar en primer lugar lo que han votado los ciudadanos y en cumplir también las normas internas de los propios partido políticos.El dirigente castellano-manchego ha ironizado sobre el hecho de que, hasta ahora, a Vox siempre le había oído decir que no hay socialista «bueno» y se ha mostrado convencido de que el resultado del 23J no provocará una repetición electoral. «Ya tuvimos una y salimos casi todos escamados», ha dicho. Pero Emiliano García Page ha sido muy crítico con esto y no critica la compra de votos en Melilla y Mojácar.Por otra parte, en 2021, el Tribunal Supremo confirmó las condenas que se habían impuesto a responsables del PSOE y de CPM por otro fraude de compra de votos ocurrido en Melilla en las elecciones generales de 2008, caso en el que estuvieron implicados los dos partidos.