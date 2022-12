Javier Cárdenas te explica en el programa de hoy que como ya sabemos no sólo Qatar, también Marruecos pagó a eurodiputados. Es lo que señaló la ex eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes, tras conocerse la trama de sobornos del Qatargate, que ha llevado a la cárcel a la eurodiputada Eva Kaili, ya ex vicepresidenta de la Eurocámara; al ex eurodiputado Antonio Panzeri; al ex asistente de Panzeri y pareja de Kaili, Francesco Giorgi; y a Niccolò Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice.

Sánchez eligió al reino alauí como su nuevo socio en el norte de África en detrimento de Argelia, su hasta entonces principal suministrador de gas. Unos meses después de esa cita, los acuerdos económicos se traducen en una exportación de gas natural sin parangón de España a la monarquía alauita. Así, desde junio hasta noviembre la venta del hidrocarburo a través del gasoducto del Magreb se ha disparado un 821%. El Gobierno español acordó suministrar a Marruecos con el gas que recibía a través de los metaneros que desembarcaban en nuestro país. Esta última decisión no pasó desapercibida en Argel, que amenazó con cortar el suministro de gas español a través del otro gasoducto (Medgaz) si ese gas que se enviaba a Marruecos procedía de sus yacimientos. La tensión se redujo cuando el Ejecutivo confirmó que procedía de otros países, como EEUU.

Ante todo esto, Javier Cárdenas dice en su speech: «¡¡Casualidad!! No somos tontos y vemos que hay unos listos que han optado por la política, para hacer contactos al más alto nivel y en seguida se hacen millonarios, tontos no somos».