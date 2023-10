En Levántate OK, se explica que la Justicia ha avalado definitivamente a los padres de la niña de Canet de Mar. Como relata el propio Javier Cárdenas, «la niña de Canet de Mar en Cataluña, cuyos padres reclamaban tan sólo un 25% de enseñanza para su hija en castellano, sólo un 25% y donde le hicieron un boicot y le hicieron bullying y el Gobierno de Cataluña en lugar de defender a una niña pequeña y a su familia con sus derechos, fomentó las agresiones y violencia contra ellos, ¿dónde estaban Irene Montero y Yolanda Díaz entonces?».

Según se explica en el espacio, «ahora el Supremo ha avalado que reciba clases en castellano. Se intenta preservar la intimidad de la familia todo lo posible porque lo han pasado tan mal, han sido tres años en los que han visto pintadas en la puerta del colegio, el consejero de Educación yendo a la escuela donde estaba la chica para decir «aquí no va a cambiar nada», la dirección de donde vive la familia colgada en redes, la foto de él y de la niña que es menor, el acoso y derribo ha sido salvaje».

Al fin ahora ya no hay más recorrido judicial y lo único que pedía es que además de Lengua recibiera otra asignatura en castellano, es decir, dos asignaturas. «Pues llevamos cinco años, un montón de abogados y lo que hizo la Generalitat que fue cambiar la norma para decir, como hay un nuevo marco, la sentencia no es válida, por cierto, con el apoyo del PSC que es lo peor. Hoy en Levántate OK tenemos al padre de la niña, Javier Pulido, que nos cuenta que él sospecha que desde el Gobierno se ha orquestado un acoso hacia su persona y que necesitaban un muñeco de paja al que disparar. No te pierdas la noticia completa y todo el contenido del programa de hoy», se indica en el espacio.