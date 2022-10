Hoy en el programa de Javier Cárdenas, abordamos lo último de Irene Montero y los 300 millones de euros más que entran en los presupuestos del estado para su ministerio. Primero hay que explicarle a todos que es mentira esto de que Podemos y PSOE han estado hasta la una y media de la madrugada negociando los presupuestos, es todo falso. Lo tenían todo más que negociado y han escenificado la cosa haciendo ver que tenían largas reuniones y que el acuerdo llegó a las siete de la mañana.

Lo que sí es cierto es que en las últimas horas Irene Montero se plantó y no atendía a la orden de Yolanda Díaz de «aquí se firma lo que se diga». La ministra de Igualdad ha exigido disparar el presupuesto de igualdad 300 millones de euros más, lo que pasaría a ser 810 millones de euros ni más ni menos. El Gobierno ha aceptado esto porque si no Irene Montero no firmaba los Presupuestos Generales, que nos falta la letra pequeña pero que están ya pactados.

Esa condición la ha puesto entre otras cosas porque les dijo en la reunión: «Pero si vais a tener 60.000 millones más de euros del IVA, de la inflación, del aumento de precios, que os importa 300 millones de euros». Todo estaría bien si ese dinero del Ministerio de Igualdad repercutiera en las mujeres maltratadas, en evitar la violencia de género, pero es todo lo contrario, desde que existe el Ministerio ha aumentado todos esos delitos, no ha solucionado nada y la pregunta del millón es para qué quiere Irene Montero 300 millones de euros más.