En el programa de Levántante OK, Javier Cárdenas se pregunta qué tuvo que prometer Pablo Iglesias a Irán para que éstos le dieran 9,3 millones de euros. «A los iranís les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no lo aprovechamos?», se preguntaba Pablo Iglesias hace unos años, como publicó OKDIARIO, justificando la financiación de la dictadura islámica de Irán para lanzar, entonces, su carrera política.

En una charla en la que fue protagonista en el año 2014 a la que fue invitado por la Unión de Juventudes Comunistas de Aragón manifestó sin sonrojarse: «Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones. El Gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. No me gusta que las presentadoras tengan que salir con un pañuelo. Puede ser un motivo para que yo pensase en no trabajar en esa cadena, pero tenemos absoluto control y no tenemos censura. La geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política», se excusaba.

Pablo Iglesias y sus más estrechos colaboradores recibieron «entre 600.000 y 700.000 euros anuales» de la dictadura de Irán desde 2013, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Los pagos procedentes del Gobierno de Irán llegan vía 360 Global Media, la empresa que producía en España la señal de la televisión iraní, cuyo programa estrella en España es Fort Apache, presentado y dirigido por Pablo Iglesias.

El Gobierno de Irán inyectó en tres años 9,3 millones de euros a la filial española de Hispan TV mediante la empresa 360 Global Media. El informe policial cifra en cerca de un millón de euros anuales la aportación del Gobierno iraní para el «funcionamiento, realce, publicidad y mantenimiento de Podemos». Los pagos, contabilizados desde 2013, habrían servido para lanzar la imagen pública de Pablo Iglesias y promocionar a su partido, Podemos. El régimen de Irán ha estado sometido a sanciones internacionales durante años por ser una permanente amenaza para la seguridad mundial.