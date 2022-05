Javier Cárdenas en su morning show diario, Levántate Ok , el jueves 19 de mayo, comienza con fuerza comentando que Sánchez no se deja entrevistar por él porque no le hace «un masaje de entrevista». El 4 de junio , el equipo, tiene una cita en vivo y en directo en Pozuelo de Alarcón, Madrid para hacer el programa en el teatro Mira.

Carlos Cuesta interviene para ironizar sobre la foto de Nadia Calviño con el emir de Qatar, su homólogo económico y con Sánchez, una foto que se hizo sin rechistar, a pesar de que era la única mujer. Días atrás se negó a posar con los empresarios de Madrid , por ser la única mujer. Pura paradoja o interés. «Feminismo de quita y pon» , dice Cuesta. «El postureo de Calviño», añade Cárdenas.

«Pablo Iglesias llega pelao a la política y se compra un chalé con casa de invitados, Yolanda Díaz tiene un piso de 400 metros cuadrados y Sánchez es multimillonario. Se han acabado las diferencias de izquierdas y derechas, eso no me vale» , dice Cárdenas . «Me vale la gente honrada y la que no», apostilla.

«El Estado intenta desahuciar a una anciana de 86 años y la justicia lo evita. ¿Has oído algo de Irene Montero sobre este tema?, se pregunta Cárdenas antes este tema tan grave. «Si fueran delincuentes…», otro gallo cantaría. Y también música, chistes y humor para todos los gustos en Levántate OK, como cada día .