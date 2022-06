Hoy es lunes y comienza una nueva semana en OKDIARIO con otra edición del morning show del momento, Levántate OK. Javier Cárdenas ha arremetido esta mañana contra Podemos porque «se opone a casi todas las iniciativas que lleva a cabo el Gobierno, pero no dimite». En su opinión, no lo hace por cuestiones económicas porque Podemos «no quiere renunciar al dineral que cobran todos sus cargos, ni más ni menos».

En este sentido, Cárdenas ha asegurado que el ministerio de Irene Montero moverá 20.000 millones de euros. «Cada vez que lo pienso no me entra en la cabeza. Hablamos de cifras que son tremendas para una persona que ha demostrado su total y más absoluta inutilidad», aseguró.

