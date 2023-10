En el programa de Javier Cárdenas vais a escuchar a la alcaldesa de Galapagar explicando cuál es la relación de Pablo Iglesias e Irene Montero con el municipio de Galapagar: no muy buena. Carla Greciano nos cuenta la extraña presencia del matrimonio Iglesias-Montero en su localidad. Ni los conoce, ni se presentaron a ella ni al anterior alcalde que era del PSOE; no participan en eventos, no se les ve por la calle, como si no estuvieran, excepto cuando necesitaron que el Ayuntamiento pusiera un lavabo para sus escoltas, porque el matrimonio de la ministra y el que fue vicepresidente del Gobierno no le dejaron jamás a la Guardia Civil usar su baño en las horas y horas en las que les protegían en la puerta de su casa. De hecho dicen: «Ni siquiera los dejaban entrar en casa, porque les tuvimos que ponerles una garita con aseos porque no podían ir para cosas tan básicas como ir al baño, horas y horas protegiéndolos y se negaban a eso». «Me pareció falta de humildad al no permitir el matrimonio el uso del aseo, el ayuntamiento tuvo que poner uno en la puerta».

A lo que Javier Cárdenas añade: «Qué ruines, esos son los marqueses de Galapagar, los que iban del pueblo y para el pueblo, a los que cuatro borregos siguen votando, porque lo de Sumar son más borregos para Podemos. Para que veáis que hay gente que quiere ser engañada y la catadura moral de esta gentucilla, porque alguien que ha estado mintiendo a los españoles y a los que le han votado y luego tiene los huevos de decirles, ahora que ya he dejado la política puedo dejar de mentir, se puede ser más mala persona que decir eso, tratar de imbéciles a aquellos que pusieron su confianza en sus manos».

«Y mientras tanto, la Irene Montero pidiendo 1.000 millones de euros por cada año de la legislatura», finaliza.