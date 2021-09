Levántate OK con Javier Cárdenas toca, como no podía ser de otra manera, la noticia del día: no hubo agresión homófoba en Malasaña. Todo fue una invención del joven de 20 años al que marcaron la palabra «maricón» en un glúteo para esconder su participación en una sesión sadomasoquista. Cárdenas se centra en la utilización política que ha hecho la izquierda de este ‘fake’, que ha servido para atacar y demonizar a Vox.

Cárdenas también ha tenido un grato recuerdo para el mítico doctor Vilches, de la serie ‘Hospital Central, interpretado por el actor catalán Jordi Rebellón y que falleció este miércoles a los 64 años víctima de un ictus.