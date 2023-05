Javier Cárdenas no se extraña de que la cúpula de los sindicatos CCOO y UGT esté calladita pasando de puntillas sin hacer ruido… cinco millones de euros al mes tienen la culpa de eso. Desde que está este Gobierno es la cifra que se están embolsando los sindicatos gracias a Sánchez y los podemitas, cinco millones de euros al mes, ni más ni menos.

Durante esta legislatura socialcomunista han tenido más motivos que nunca para protestar manifestándose, pero no, es preferible ser invisibles porque caen millones a cuenta de todos los españoles y sin que nos pregunten a nadie.

Estos sindicatos no solamente pecan de llenarse los bolsillos con nuestro dinero, además son los reyes de la no trasparencia, porque no son capaces ni de decir el número de afiliados que tienen con los documentos por delante.

Sueldos, por cierto, que son celosamente protegidos en la información pública que ofrecen estos sindicatos en sus respectivas páginas web: la transparencia no alcanza a este apartado, al no ofrecer una lista completa y pública de los salarios que cobra cada uno de esos cargos directivos.

CCOO, de hecho, ni siquiera publica sus cuentas de resultados anuales, algo que sí hace en su web UGT. Cada hora que pasa, estos dos sindicatos se hacen con 6.577 euros en subvenciones. Y en ese contador se incluyen los 365 días del año.

Según las cifras oficiales recopiladas por OKDIARIO en el registro de subvenciones del Estado, entre UGT y CCOO se han embolsado en los cuatro últimos años 227,3 millones de euros. Del Gobierno que comparten el PSOE y Unidas Podemos les han llegado más de 83 millones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha disparado las subvenciones a los sindicatos.