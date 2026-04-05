La miniserie de cuatro episodios que deja mal cuerpo pero que es tan adictiva que no podrás dejar de verla

Si eres de los que te encantan los thrillers, te vamos a recomendar El llanto (The Cry), una serie de misterio y suspense que ha pasado un poco desapercibida en el catálogo en la plataforma de Prime Video, pero que seguro te va a sorprender. Cuenta la historia de Joanna y Alistair, una pareja que viaja desde Escocia hasta Australia con Noah, su bebé de cuatro meses. La razón de su viaje es que Alistair ha regresado a su país natal para enfrentarse a un complicado proceso legal en el que quiere recuperar la custodia de su hija adolescente Chloe, fruto de su relación anterior con otra pareja, Alexandra. Todo se complica cuando durante el trayecto en coche desde Melbourne a un pueblo costero desaparece también el bebé del coche cuando los padres paran en una tienda que tendrán que recurrir a la policía para encontrar a su hijo. Un complejo y original thriller que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer minuto.

La miniserie El llanto ha sido dirigida por Glendyn Ivin y ha sido escrita por Jacquelin Perske que se ha inspirado en la novela homónima de la escritora Helen FitzGerald. Una original ficción que cuenta con solo 4 episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno. Según los espectadores, este thriller engancha desde el primer episodio y es una buena opción para los amantes del thriller. En cuanto a la estructura de la serie hay que destacar que no es lineal y va reconstruyendo lo que ha ocurrido a través de diferentes momentos temporales para que el espectador vaya descubriendo poco a poco lo que realmente ha ocurrido.

¿De qué trata la serie El llanto?

Los protagonistas de esta serie son la pareja formada por Joanna y Alistair, que viaja desde Escocia hasta Australia con Noah, un bebé de cuatro meses. Un incómodo viaje ya que en el avión el bebé no deja de llorar durante el vuelo y la pareja intenta adaptarse en ese entorno. Hay que tener en cuenta que no es un viaje de placer ya que Alistair ha regresado a su país natal para recuperar la custodia de su hija adolescente Chloe.

Cuando la pareja se traslada desde Melbourne al pueblo costero de Wilde Bay ocurre algo terrible: el bebé desaparece. Los dos padres se han bajado del coche en una tienda del camino y cuando regresan ya no está dentro. Joanna y Alistair comienzan a buscarle y le piden ayuda a la policía que en un primer momento señala a los padres como los culpables del secuestro. Todo se complica porque los medios de comunicación empiezan a seguir todos los movimientos de la pareja y se convierte en un mediático caso que mantiene en vilo a todo el país.

La serie El llanto ha sido producida por la BBC y la ABC australiana y combina el drama familiar con el thriller psicológico. La pareja protagonista que en principio parecía unida contra viento y marea y su unión comienza a desintegrarse cuando se va complicado su viaje y desaparece su hijo. Los dos jóvenes se tienen que enfrentar a los problemas de la maternidad, al complicado proceso legal por la custodia de Chloe y a la desaparición de su bebé. Los protagonistas se van transformando a medida que surgen el dolor, la culpa y el miedo y que se convierte en el centro de las investigaciones de la policía y son señalados por los medios de comunicación como posibles culpables.

El reparto de esta serie

La protagonista de esta serie es la actriz Jenna Coleman, a la que conocemos por su trabajo en la producción Doctor Who y en esta ocasión da vida a Joanna, la joven madre primeriza cuya estabilidad se va poco a poco desquebrajando. El actor Ewen Leslie interpreta el papel Alistair, un político australiano que quiere recuperar la custodia de su hija y ve como poco a poco todo se va complicando.

También tiene un papel de peso la actriz Asher Keddie que da vida a Alexandra, la ex esposa de Alistair y madre de Chloe. En el reparto también está la actriz Markella Kavanagh que da vida a Chloe y los actores Alex Dimitriades y Shareena Clanton que interpretan el papel de los detectives Peter Alexiades y Lorna Jones, respectivamente. También participan en esta serie los actores Stella Gonet como Elizabeth, que da vida a la madre de Alistair, Sophie Kennedy Clark a Kirsty, Markella Kavenagh a Chloe y Kate Dickie a Morven Davis, entre otros.

La serie El llanto es perfecta para los que están buscando un thriller original cuya trama se aleja totalmente de las que acostumbramos a ver. Una serie de suspense el que los comportamientos de los personajes en una situación límite forma parte de la complicada trama y del final de la serie.