Día nublado y fresco se presenta para hoy, 1 de noviembre de 2026, en toda la provincia de Bilbao. La mañana comenzará con brumas y nieblas, mientras que por la tarde las nubes predominan y se prevén algunas lloviznas en Gipuzkoa. Temperaturas en descenso y vientos flojos de norte y noroeste marcarán la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente agradable

El cielo de Bilbao se despereza lento, cubierto de nubes que no permitirán que el sol brille intensamente en esta jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 18 grados, la sensación térmica se mantendrá agradable durante el día. Aunque no se prevén lluvias, el aire sentirá algo de humedad, lo que puede hacer que el ambiente resulte un tanto cargado, especialmente por la mañana. La brisa suave que soplará del norte, a unos 10 km/h, aportará un toque fresco sin llegar a ser incómoda.

Ya por la tarde, el cielo seguirá cubierto y aunque la máxima alcanzará los 18 grados, la calidez se sentirá más intensa. La luz solar estará presente durante casi 11 horas, de las 07:46 a las 18:03. En cambio, al caer la noche, las temperaturas irán descendiendo suavemente y una ligera brisa vespertina recordará que estamos en el umbral del otoño. En definitiva, será un día tranquilo y agradable para disfrutar de un paseo por las calles de la ciudad.

Nubes grises y posibles lluvias en Baracaldo

Las nubes grises se asoman por encima de Baracaldo, creando una atmósfera anticipada de cambios. El día comienza fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados y un viento de dirección Norte que sopla a 10 km/h, aportando un susurro inusual en el aire.

A medida que avanza la jornada, se prevé una ligera mejora en el tiempo por la mañana, pero las nubes volverán a ganar protagonismo en la tarde. La sensación térmica puede descender notablemente, alcanzando mínimos de 7 grados. Además, con la humedad relativa que podría llegar al 100%, se aconseja llevar un paraguas a mano para combatir posibles sorpresas en forma de lluvia.

Guecho: cielo nublado y ambiente pesado

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima que ronda los 9 grados, mientras la sensación térmica puede descender hasta 8 grados, lo que nos recuerda que aún estamos en la frescura del otoño. A medida que avanza la mañana, no se espera lluvia y la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 17 grados por la tarde, cuando el cielo permanecerá igual de nublado.

Sin embargo, la humedad relativa alcanzará un alto 95%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado durante la jornada. El viento soplará de forma moderada, con una velocidad de 10 km/h, aunque no se esperan ráfagas fuertes hoy. Con 10 horas y 16 minutos de luz, la tarde promete ser un tanto gris, pero sin sorpresas en cuanto a precipitaciones.

Santurce: cielos despejados y ambiente tranquilo

La jornada se presenta con un tiempo estable, combinando cielos despejados por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados, con vientos suaves que aportan frescura sin causar molestias.

Este es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, aprovecha para salir y dar un paseo en el parque o simplemente relajarte en una terraza. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades cotidianas con un toque de calma.

Cielos cubiertos con aparición del sol en Basauri

La jornada comienza con cielos cubiertos y una temperatura mínima de 7 grados, creando un ambiente fresco que invita a abrigarse un poco más. No se esperan lluvias por la mañana, lo que permitirá disfrutar de un paseo tranquilo por Basauri. A medida que avanza el día, el sol hará su aparición, aumentando la temperatura hasta los 18 grados y ofreciendo una sensación térmica agradable.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable, con cielos similares, aunque con una ligera probabilidad de algunas gotas en la noche. Es recomendable llevar un abrigo ligero, especialmente si se planea salir más tarde, ya que la temperatura descenderá nuevamente.