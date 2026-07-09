Fiestas de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz: cuándo son, programa completo, conciertos, horarios y actividades

Zabalgana ya está en fiestas. El barrio más poblado de Vitoria-Gasteiz arranca hoy jueves 9 de julio varios días en los que el ambiente cambia por completo y podemos ver a más gente en la calle, música casi a cualquier hora y un ir y venir constante entre plazas, bares y el recinto festivo. Es una de esas citas que, sin ser las más grandes de la ciudad, consiguen que el barrio se vuelque y se note.

Del 9 al 12 de julio, el programa se reparte a lo largo de todo el día, con propuestas que van desde actividades para niños por la mañana hasta conciertos y sesiones de DJ por la noche. Durante estos días, Zabalgana tiene otro ritmo, más animado, con planes que se solapan y que permiten ir enlazando unos con otros sin demasiado esfuerzo. Pero entre todo lo que vamos a poder vivir en estas fiestas. la música vuelve a ser uno de los puntos fuertes, sobre todo cuando caiga la tarde, con espacio para estilos muy distintos, desde el punk más clásico hasta sonidos más actuales, además de grupos legendarios que también se van a dar conciertos y a todo ello, se le suman las sesiones de DJ, para alargar la fiesta hasta la madrugada de modo que si no quieres perderte nada de la Fiestas de Zabalgana, toma nota que te ofrecemos todos los detalles.

Cuándo son las Fiestas de Zabalgana 2026

Las fiestas de Zabalgana se celebran desde este jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, con actividad repartida por diferentes zonas del barrio. Durante estos días, el movimiento es constante y resulta fácil encontrarse con algo en marcha casi a cualquier horas, con el viernes 10 sin embargo que es quizás uno de los días más señalados con el txupinazo, que sirve como arranque oficial y suele concentrar a bastante gente en el recinto festivo. A partir de ahí, el ambiente va claramente a más. El sábado 11 es, como suele ocurrir, el día más fuerte, con más actividades y una noche especialmente potente, mientras que el domingo servirá como fin de fiesta aunque todavía con mucho que ofrecer.

Conciertos y música con Parabellum, Kai Nakai y más

La música vuelve a ser uno de los grandes pilares de las fiestas de Zabalgana. El sábado 11 de julio será la noche más destacada, con los conciertos de Parabellum y Kai Nakai en el recinto festivo. La banda de Barakaldo, activa desde 1984, es una referencia del punk estatal y mantiene un directo cargado de energía y actitud.

Por su parte, Kai Nakai aportará un registro completamente distinto, más cercano a los sonidos actuales. También tendrá protagonismo la artista vitoriana Iratxe Aguilera, que presentará Gaupasa, con una mezcla de pop, electrónica y reguetón.

Y el viernes 10 será el turno de Joselu Anayak, habituales en este tipo de celebraciones y sinónimo de verbena, mientras que hoy jueves 9 se abre la programación musical con bandas locales como Sabdariffa y Estoldetan. A todo ello se suman DJs como DJ Ov!, DJ LowCost y DJ Reibax, que mantienen el ambiente durante la noche.

Programa completo de las fiestas de Zabalgana

Las fiestas de Zabalgana cuentan con una programación muy variada repartida por días. Este es el programa completo:

Jueves, 9 de julio

18:00 : Día popular de las barracas.

: Día popular de las barracas. 18:00 : Parkeetan euskaraz – Plaza frente al Centro Cívico.

: Parkeetan euskaraz – Plaza frente al Centro Cívico. 19:00 : Pintxo pote txosnas – Recinto festivo.

: Pintxo pote txosnas – Recinto festivo. 19:30 : Conciertos Sabdariffa y Estoldetan – Recinto festivo.

: Conciertos Sabdariffa y Estoldetan – Recinto festivo. 21:00 : Concierto Radio Vinilo – Bar Vendetta.

: Concierto Radio Vinilo – Bar Vendetta. 21:30 : Exhibición K-pop – Recinto festivo.

: Exhibición K-pop – Recinto festivo. 22:30: DJ Ov! – Recinto festivo.

Viernes, 10 de julio

10:00 : Campeonato de pelota vasca (8-14 años).

: Campeonato de pelota vasca (8-14 años). 10:30 : Taller de slackline y juegos de equilibrio.

: Taller de slackline y juegos de equilibrio. 10:30 : Fútbol tenis.

: Fútbol tenis. 14:30 : Comida de Gaztes.

: Comida de Gaztes. 17:00 : Taller de autodefensa.

: Taller de autodefensa. 18:00 : Actividades Gazte Eguna.

: Actividades Gazte Eguna. 18:30 : Txupinazo.

: Txupinazo. 18:40 : Cabezudos y txaranga.

: Cabezudos y txaranga. 19:00 : Dantzan plaza.

: Dantzan plaza. 20:00 : Verbena infantil con Joselu Anayak.

: Verbena infantil con Joselu Anayak. 21:00 : Exhibición Vitoria City Breakers.

: Exhibición Vitoria City Breakers. 23:00: Verbena Joselu Anayak y DJ LowCost.

Sábado, 11 de julio

10:30 : Clase de yoga en la calle.

: Clase de yoga en la calle. 11:30 : Concurso de tortillas.

: Concurso de tortillas. 11:30 : Hinchables, juegos de agua y helados.

: Hinchables, juegos de agua y helados. 12:00 : Izalde Triki Taldea.

: Izalde Triki Taldea. 12:00 : Pintxo solidario de jamón asado.

: Pintxo solidario de jamón asado. 12:30 : Concierto Sintromáticos.

: Concierto Sintromáticos. 13:00 : Zabalgana Kantuz.

: Zabalgana Kantuz. 13:30 : Fiesta de la espuma.

: Fiesta de la espuma. 15:00 : Bertso bazkaria.

: Bertso bazkaria. 16:00 : Torneo de mus.

: Torneo de mus. 17:00 : Mago Antxon.

: Mago Antxon. 17:30 : Taller de grafitis.

: Taller de grafitis. 18:00 : Gargantua y juegos infantiles.

: Gargantua y juegos infantiles. 19:00 : Mugi Boogie Disco Festa.

: Mugi Boogie Disco Festa. 21:00 : Concierto de rap con RVNGOS.

: Concierto de rap con RVNGOS. 23:00: Conciertos Kai Nakai, Parabellum y DJ Reibax.

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Domingo, 12 de julio

11:00 : Gargantua, helados, pintacaras y juegos.

: Gargantua, helados, pintacaras y juegos. 12:30 : Concierto Padre Temblor.

: Concierto Padre Temblor. 14:00 : Pintacaras.

: Pintacaras. 20:00 : Teatro de malabares Tik Tak Txosneta.

: Teatro de malabares Tik Tak Txosneta. 23:00: Txupinazo final de fiestas.

Lunes, 13 de julio

18:00: Día popular de las barracas.

Como vemos y más allá de la música, las fiestas de Zabalgana que hoy comienzan destacan por su variedad de actividades. El programa incluye propuestas deportivas, talleres, espectáculos infantiles y eventos pensados para distintos públicos, lo que permite que tanto familias como jóvenes encuentren su espacio durante los próximos días y hasta el domingo. Además, no podemos olvidar que también tienen presencia iniciativas sociales y culturales, como el pintxo solidario en favor del Banco de Alimentos o los talleres organizados por colectivos del barrio. Todo ello refuerza el carácter participativo de unas fiestas que mantienen su esencia cercana año tras año y que muchos ya celebran.