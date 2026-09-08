Cielos con intervalos de nubes bajas y posibles brumas marcarán la jornada del 8 de septiembre de 2026 en toda la provincia. En el norte, se espera lluvia débil que avanzará desde el oeste, acompañada de vientos que arreciarán al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde nublada con lluvias y viento

El cielo se despereza lento en Bilbao, abrigando una jornada que comienza con la calma de la mañana, donde las temperaturas apenas alcanzan los 16 grados. Sin embargo, la atmósfera rápidamente se transforma, dejando atrás la serenidad con la llegada de nubes que anuncian precipitaciones sobre la tarde y la noche. La humedad en el ambiente se siente pesada, un presagio de la lluvia que será protagonista en las horas venideras.

A medida que el sol se eleva y los termómetros ascienden hacia los 28 grados, la tarde traerá un respiro cálido, pero muy pronto la lluvia se convertirá en inquilina de la ciudad. Con el viento soplando del norte a una velocidad moderada, existen ráfagas que podrían intensificarse. La puesta del sol, que nos acompañará hasta las 20:34, se enfrentará a un cielo ya vestido de gris, con la promesa de una noche húmeda y fresca.

Ambiente fresco y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises cubren Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad y la intensidad. Al amanecer, el viento sopla con fuerza del noroeste, creando una atmósfera de expectación. A medida que avanza la jornada, las ráfagas alcanzarán hasta 40 km/h, acompañadas de lluvias que se tornarán contundentes por la tarde-noche, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas.

Por la mañana, el ambiente será más templado, con temperaturas que rondarán los 17 °C, pero la tarde traerá consigo un descenso notable hasta los 22 °C, con una alta probabilidad de lluvia del 100%. La humedad máxima del día alcanzará el 100%, por lo que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para protegerse de la inclemencia del tiempo.

Guecho:

Día inestable con intensas lluvias

Esta jornada comienza con un cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima de 17 grados, marcando un ambiente algo fresco. La humedad relativa se sitúa en niveles altos, alcanzando el 100%, lo que genera una sensación de pesadez. A lo largo de la mañana, la temperatura irá subiendo hasta llegar a los 18 grados, pero la lluvia ya se hace presente, ya que la probabilidad de precipitación es del 100% durante la tarde-noche.

A medida que avanzamos hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 25 grados en un día que se tornará muy inestable. Las ráfagas de viento del norte, aunque moderadas con 10 km/h, pueden hacer que el ambiente se sienta más fresco. La puesta de sol se anticipa a las 20:34, ofreciendo alrededor de 13 horas de luz a esta jornada que promete intensas lluvias.

Santurce: cielo nublado con lluvia por la tarde

El tiempo en Santurce se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, aunque no se esperan lluvias hasta por la tarde, cuando la probabilidad aumenta considerablemente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 26 grados Celsius, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con un viento leve que no interrumpirá las actividades al aire libre.

Este día es ideal para disfrutar de un paseo por las calles o relajarse en un café, ya que el ambiente será perfecto para las actividades cotidianas. Aprovechando la mañana tranquila, se sugiere salir y disfrutar de un buen momento antes de que las nubes traigan su ración de lluvia en la tarde.

Nubes y lluvias intensas al caer la tarde en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos mayormente cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 16 grados. A medida que avanza el día, la situación cambiará drásticamente, ya que la probabilidad de lluvia se dispara hacia la tarde y noche, alcanzando picos del 100%. A pesar de que las temperaturas máximas pueden alcanzar los 28 grados, es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable, ya que la tarde promete ser muy lluviosa.