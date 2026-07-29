Predominarán cielos despejados en toda la provincia, con alguna nubosidad baja durante la madrugada. Las temperaturas máximas experimentarán un notable ascenso, alcanzando los 36-37 grados en el interior. El viento soplará flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos despejados y ambiente cálido

El cielo se mostrará despejado en Bilbao este día, donde el sol asomará tímidamente desde las primeras horas de la mañana, justo a las 06:57. La temperatura irá en ascenso, alcanzando un máximo de 37 grados y mantenida por una brisa suave de unos 5 km/h que nos acariciará mientras disfrutamos de esta jornada luminosa. Aunque la humedad será algo elevada, el ambiente, en general, no resultará pesado, lo que nos permitirá aprovechar al máximo el día sin temor a la lluvia.

Ya por la tarde, previo a la puesta del sol a las 21:37, las temperaturas se mantendrán agradables con valores cercanos a los 31 grados. La sensación térmica podría subir hasta los 37, por lo que será ideal refrescarse en algún rincón del parque o la playa. Sin ningún indicio de precipitaciones, el pronóstico apunta a un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, dejando la preocupación de la lluvia y el viento fuerte de lado.

Día nublado con riesgo de lluvia en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan bajo un cielo plomizo, cargado de una inminente amenaza de lluvia que presagia un día alterado por vientos impetuosos. A medida que avanza la mañana, los grises se intensifican y la humedad comienza a envolver cada rincón, creando una atmósfera de expectación entre los transeúntes.

La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 14 grados, mientras que por la tarde se espera que la situación empeore, con posibles rachas de viento que superarán los 30 km/h y una sensación térmica más baja de lo habitual. Con un 95% de humedad, es un día para llevar paraguas y abrigarse bien, ya que los fenómenos del tiempo marcarán un antes y un después en la rutina diaria.

Guecho: aprovecha el sol antes del atardecer

Esta jornada comienza con un amanecer tranquilo en Guecho, donde la temperatura mínima se establece en agradables 15°C. Con ausencia total de probabilidad de lluvia, el cielo se presenta despejado, brindando un inicio de día prometedor. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 28°C, aunque la sensación térmica podría rozar los 30°C, gracias a una humedad que se mantendrá alta, alrededor del 95%, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas que descenderán ligeramente a 27°C. Con un viento que soplará a una media de 10 km/h, es recomendable disfrutar de unas actividades al aire libre antes de que el sol se retire a las 21:38, sumando más de 14 horas de luz natural en esta jornada.

Santurce: ambiente soleado y agradable durante el día

El tiempo se presenta estable y agradable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 32 grados, pero no se prevé lluvia ni vientos fuertes, lo que facilitará disfrutar del día al aire libre.

Un ambiente tranquilo invita a pasear por los alrededores, perfecto para compartir con amigos o dedicar un tiempo a las actividades diarias. Es un buen momento para disfrutar de la calidez del sol sin preocupaciones.

Sol radiante y calor intenso en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 14 grados. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura máxima hasta los 38 grados en la tarde. Aunque no se prevé lluvia, es recomendable disfrutar de este buen tiempo y llevar prendas ligeras, ideal para dar un paseo al aire libre y aprovechar al máximo esta jornada soleada.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET