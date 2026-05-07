El clima en toda la provincia de Bilbao se presenta hoy, 7 de mayo de 2026, con cielos nubosos y brumas matinales en las zonas altas. A medida que avanza la tarde, se espera la llegada de chubascos y tormentas fuertes, especialmente en Guipuzkoa. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso en el suroeste, mientras que las máximas también incrementan en general. El viento será flojo variable, moderado en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde de lluvia y cambio de ambiente

El cielo de Bilbao se despereza lento y deja entrever un día cargado, donde la lluvia se llevará el protagonismo por la tarde-noche, convirtiendo cada rincón en un lienzo acuoso. A primera hora, la brisa suave del viento del este acariciará la ciudad a unos 10 km/h, mientras la temperatura se mantendrá agradable, rondando los 8 grados; una sensación térmica que, por momentos, se sentirá más fresca en las primeras luces del día.

Ya por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, presentando un cielo nublado y una temperatura que ascenderá hasta los 22 grados. La humedad pondrá un sello pesado en el ambiente, complicando la jornada para quienes busquen disfrutar del aire libre. A medida que el sol se ocultará tras el horizonte a las 21:19, la probabilidad de chubascos incrementará y es mejor estar preparados para un día en el que el agua se convertirá en la compañera inesperada del atardecer.

Amanecer despejado y tarde lluviosa en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo promete una jornada marcada por la inestabilidad. Un cielo que, aunque amanece despejado, se tornará gris, preparando el escenario para un despliegue de nubes amenazantes. La brisa fresca sopla con suavidad, pero en las horas posteriores la situación cambiará bruscamente, llevando consigo la promesa de lluvia y un viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h.

La mañana se presentará tranquila, con temperaturas mínimas de 8 °C y una sensación térmica que rondará los 7 °C. Sin embargo, la tarde trae consigo un cambio drástico: la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, con un descenso de temperaturas que podría hacer sentir más frío de lo habitual. Con un nivel de humedad que superará el 90%, es un día para recordar llevar paraguas y prepararse para un verdadero torrente de agua a lo largo de la tarde-noche.

Guecho: cambios de sol a lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo que, aunque presente un ligero manto de nubes, no se espera que traiga lluvia hasta bien entrada la tarde. La temperatura inicia en unos frescos 9 grados, pero la sensación térmica puede llegar a sentirse como 8. A medida que transcurre la mañana, el viento soplará de forma suave, con rachas que no superan los 10 km/h y con una humedad relativa que comenzará en un nivel aceptable.

Sin embargo, la tarde promete un cambio drástico, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. El cielo se tornará completamente cubierto y, aunque las temperaturas llegarán a los 19 grados, el ambiente se sentirá húmedo y pesado debido a la elevada humedad que puede alcanzar el 85%. Con el sol saliendo a las 06:57 y ocultándose a las 21:20, disfrutaremos de unas largas horas de luz antes de que la tormenta haga su presencia.

Santurce: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable en la ciudad, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y una probabilidad de lluvia en aumento hacia la tarde-noche. Las temperaturas oscilan entre los 9 y 20 grados, con vientos suaves que aportan una sensación agradable, aunque se anticipan ráfagas en momentos puntuales.

Aprovechar esta jornada es una buena idea, ya que el ambiente tranquilo será propicio para pasear o realizar actividades cotidianas. Aprovecha para salir y disfrutar de lo que ofrece el día en el aire libre.

Nubes por la mañana y lluvias por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta nublada, con temperaturas frescas que rondan los 8 grados, creando un ambiente algo frío. A medida que avanza el día, la situación cambiará drásticamente, ya que se prevé una intensa lluvia por la tarde-noche, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados. Es aconsejable llevar un paraguas y vestirse por capas, ya que la sensación térmica variará notablemente, disfrutando de un breve respiro antes de que las precipitaciones lleguen.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET