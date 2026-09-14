Hoy, 14 de septiembre de 2026, el tiempo en toda la provincia de Bilbao se presentará en su mayoría poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas y brumas al amanecer en el nordeste. Las temperaturas experimentarán un leve aumento, mientras que el viento será flojo, cambiando a norte y nordeste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y sol radiante

El cielo se despierta despejado en Bilbao, como un lienzo azul que promete una jornada radiante. Hoy, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 33 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar esa máxima, haciendo que el ambiente resulte caluroso. La mañana será suave y sin riesgo de lluvia, con una brisa ligera que acariciará la piel, mientras que la humedad se mantendrá en niveles confortables.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y ese viento que sopla a 10 km/h, acompañado de rachas que pueden llegar a 30 km/h, puede hacerse notar, así que es recomendable disfrutar de esta jornada al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura bajará pero se mantendrá agradable, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la puesta del sol, que ocurrirá a las 20:23.

Cielo gris y viento fuerte en Baracaldo

La mañana se presenta con un ambiente fresco y un cielo grisáceo que anticipa cambios en el tiempo. Baracaldo despierta con temperaturas suaves que rondan los 14 grados, mientras el viento comienza a hacerse notar, soplando con fuerza y trayendo consigo una sensación de inestabilidad.

A medida que avanza la jornada, se espera un marcado contraste entre la mañana y la tarde. Aunque las primeras horas no traerán lluvia, el clima se tornará agobiante con una humedad que alcanzará el 85% y el viento podría superar los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían ser intensas más tarde.

Guecho: cielo despejado y clima cálido

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado que da la bienvenida a la luz del sol a las 07:50. La temperatura mínima de 15 grados promete un comienzo fresco, aunque se espera que a medida que avance la jornada, el termómetro alcance los 28 grados, haciéndola cálida. Con una probabilidad de lluvia del 0%, no hay motivo de preocupación por precipitaciones y el ambiente se siente ligeramente húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 85%.

Por la tarde, los cielos permanecerán igualmente parcialmente nublados y aunque el viento soplará con moderadas ráfagas de hasta 30 km/h, no resultará incómodo para disfrutar de este dulce día que se alargará con más de 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:23. La sensación térmica alcanzará valores de hasta 28 grados, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y aprovechar el buen tiempo al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados, con una leve brisa que podría soplar a unos 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. Las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que sugiere un día tranquilo y placentero.

El ambiente invita a disfrutar de un paseo por la zona o a realizar actividades al aire libre, ideales para aprovechar el buen tiempo. Un café en una terraza podría ser el plan perfecto para disfrutar de esta jornada, que promete ser muy apacible.

Cielos parciales y calor suave en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos parcialmente cubiertos y un ambiente fresco que invita a salir abrigado, con temperaturas alrededor de 14 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, disfrutaremos de un ligero ascenso en las temperaturas, alcanzando hasta 33 grados, mientras que el viento soplará suave, casi imperceptible. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, así que no olvides la protección solar y un sombrero, especialmente al mediodía, cuando el sol brilla con más fuerza.