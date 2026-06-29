El cielo estará mayormente nuboso en toda la provincia, con algunas nieblas y brumas en las zonas más altas. Las lluvias débiles y chubascos comenzarán a ceder hacia finales de la mañana, mientras las temperaturas descenderán de forma generalizada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos con alivio vespertino

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, luciendo una espléndida tonalidad azul, aunque no se puede olvidar que se encuentran nubes juguetonas en el horizonte. Con temperaturas que rondan los 19 grados, la brisa suave del noreste, a apenas 10 km/h, promete ofrecer un alivio refrescante. Sin embargo, será un día muy propenso a la lluvia, con chubascos esperados durante la mañana y una humedad que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el clima cambiará su registro, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26 grados. Las nubes irán ganando terreno y estarán acompañadas de una baja probabilidad de lluvias, que quedarán más bien en un leve riesgo. Al atardecer, cuando el sol se despida a las 21:55, la sensación térmica podría parecerse más a los 17 grados, creando un ambiente acogedor para disfrutar de las últimas horas de luz.

Cielo gris y lluvias inminentes en Baracaldo

El cielo de Baracaldo se presenta grisáceo y amenazante, como si la naturaleza estuviera a punto de desatar un torrente de agua sobre las calles. La mañana arranca con una temperatura fresca que apenas roza los 20 grados, mientras las ráfagas de viento del noreste comienzan a inquietar las ramas de los árboles. Se prevé que, a medida que avance el día, las probabilidades de lluvia alcanzarán el 100%, generando un ambiente húmedo y pesado.

Por la tarde, el contraste será notable: mientras que por la mañana el tiempo se tornará inestable y las lluvias serán intensas, en la tarde-noche la probabilidad de lluvia disminuirá al 20%. Sin embargo, la sensación térmica podría caer hasta los 17 grados, sumado a una humedad que se puede sentir, alcanzando niveles del 95%. Es un día ideal para no olvidar el paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: cielo cubierto y lluvias continuas

Este día en Guecho amanece nublado, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% en la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 19°C, sintiéndose más fresca debido a la alta humedad, que llegará hasta el 85%. A medida que avanza la jornada, el cielo permanecerá cubierto y se prevén lluvias constantes que irán disminuyendo en la tarde-noche, donde la probabilidad de precipitación baja a un 15%. Las temperaturas oscilarán entre 21°C y 26°C, ofreciendo una sensación térmica similar.

El viento soplará del noreste a una velocidad media de 10 km/h, aunque no se esperan ráfagas fuertes. Con el sol saliendo a las 06:34 y poniéndose a las 21:56, Guecho disfrutará de más de 15 horas de luz, pero el ambiente se sentirá pesado por la humedad. Prepare su paraguas, ya que el tiempo no invita a salir sin protección.

Santurce: ambiente estable con probabilidad de lluvia ligera

El tiempo se presentará estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados. Aunque hay probabilidad de lluvia, se espera que sea ligera y no interrumpa las actividades diarias. El viento será suave, aportando una sensación agradable al ambiente.

Aprovechar el día podría ser una buena idea, ideal para pasear o disfrutar de las actividades al aire libre sin grandes complicaciones. La atmósfera será tranquila, perfecta para relajarse y disfrutar de los pequeños placeres que ofrece la jornada.

Cielos cubiertos y lluvias persistentes en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 18°C, acompañada de un ambiente fresco. La probabilidad de lluvia es alta, lo que sugiere que es un buen día para llevar paraguas y vestir ropa adecuada para el agua.

A medida que avanza la jornada, se espera que las lluvias persistan, aunque podría haber una leve mejora hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su pico en los 26°C, así que, aunque el tiempo no sea ideal, la tarde podría brindar unos momentos agradables si el sol se asoma. ¡No olvides protegerte de las posibles lluvias y disfrutar de las brechas de buen tiempo!