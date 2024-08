Zapatero, bailando entre genocidas

Me gustaría mucho (no estoy irónico) poder creer a los más caracterizados zapateristas que ventean por lo bajini las grandes bondades que la relación entre el sátrapa venezolano y el ex presidente español dicen traer para la causa de la verdad, la justicia y la limpieza humana. Insisto, lo escribo en serio.

Sin embargo, husmeo por todos los lados en busca de acreditar esas bondades en una relación sorprendente y se permitirá describir atípica entre Maduro y Zapatero, y, sinceramente, nadie da razón de ello salvo quizá la introducción de algunos amigos del leonés/vallisoletano en el complejo económico del «Clan de los Soles».

Después de lo ocurrido el pasado domingo en Venezuela son muchos los lectores que se preguntan esto. «¿A este Zapatero, que hundió a España durante sus siete años de presidente, no le queda una migaja de dignidad y vergüenza?» ¿Cómo es posible que una persona que ha sido el primer ejecutivo de la cuarta potencia de Europa blanquee sistemáticamente a un dictadorzuelo? Insisto, es lo que recogen las preguntas al columnista, que no es algo distinto a lo que pulula por las redes sociales y se pueden oír y escuchar en todos los medios de comunicación del país y de la poca prensa libre que queda en Venezuela.

En acción ha entrado también Arturo Pérez-Reverte alucinado ante los procederes del hombre maduril. A tal propósito ha lanzado el guante a directores de medios y a sabuesos periodistas/investigadores: «Poned la lupa en Zapatero, sus andanzas y sus extraños compañeros de banquete…».

¿Qué hace un tipo bailándole el agua a un narcoditactor perseguido por la Corte Penal Internacional como Maduro? Desde lo ocurrido el pasado domingo, el ex presidente está missing. Tan missing que ni siquiera atiende los requerimientos de Esteban González Pons, quien le acusa directamente de estar en la piragua y que permanezca obscenamente silente ante un golpe de Estado perpetrado por los mismos amigos que practican el terrorismo de Estado, secuestrando y asesinando gente indefensa. ¿Dónde estás Zapatero? ¿Sabes que hasta el propio Centro Carter le ha dicho al dictadorzuelo «bye, bye, bambino»?

Luego vendría lo de China. ¿Es verdad que ZP anda en tratos con el régimen del otro gran sátrapa mandarín Xi Jinping? Coge el teléfono ZP, que los contribuyentes te pagamos una pasta…