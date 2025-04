Los volquetes de putas del PSOE

OKDIARIO es el medio de comunicación que desveló en exclusiva el casoplón que se compraron Pablo Iglesias e Irene Montero y los 272.000 dólares que Nicolás Maduro transfirió a Pablo Iglesias en una cuenta del paraíso fiscal de Granadinas; está dirigido por Eduardo Inda que es el periodista que también ha destapado importantes casos de corrupción que afectan al PP, desde los sobresueldos de la cúpula del partido, a los SMS de Rajoy a Bárcenas, el ático de Ignacio González, las cuentas de Francisco Granados en Suiza, el caso Kitchen o el vídeo de Cristina Cifuentes pillada al intentar robar en un supermercado dos botes de crema antienvejecimiento. Por eso aquí no nos duelen prendas a la hora de recordar el «volquete de putas» que hizo famoso el condenado por la justicia Francisco Granados, quien lo fue casi todo en el PP de Madrid.

La izquierda lleva 10 años haciendo que nadie olvide esa grabación dada a conocer por El Mundo en 2015, donde uno de los implicados en el caso del espionaje a sus compañeros del PP le dice a Granados que deberían celebrar con un «volquete de putas» lo bien que había ido su declaración judicial. Celebración que, pese a que se desconoce si llegó a celebrarse o no, ha sido utilizada contra el PP en infinidad de ocasiones. La última hace menos de un mes, cuando el ministro de Transportes, Oscar Puente, trataba acallar las críticas de los populares en el Senado llamando al PP «el partido de los volquetes de putas»; en una respuesta que no deja de ser el típico «y tú más» que usan los partidos políticos para poner el ventilador cuando no pueden justificar de otra manera sus vergonzosas actuaciones.

Ayer OKDIARIO volvía a contar en una nueva exclusiva como en plena pandemia del Covid, cuando a los españoles no nos dejaban salir de casa y la policía de Marlaska tiraba abajo las puertas de los domicilios privados ante la sospecha de que pudieran estar allí reunidas más personas de las permitidas; el socialista José Luis Ábalos, que entonces ejercía de ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, se llevó una furgoneta llena de prostitutas para celebrar una fiesta en la suite del Parador de Teruel junto con Koldo y su hermano, tras lo que dejaron dicha habitación completamente destrozada, al más puro estilo de las antiguas estrellas del rock. Los destrozos fueron tan graves que, al día siguiente, las limpiadoras bajaban escandalizadas de la suite del ministro, y la dirección del Parador tuvo que consultar con los responsables políticos regionales sobre cómo proceder.

Pero este «volquete de putas» del PSOE no es el primero ni será el último, en un partido cuyos miembros han estado continuamente vinculados con la prostitución. Muy reciente tenemos el caso del Tito Berni, que es como se conoce al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, imputado en el caso de corrupción y sobornos conocido como Mediador, a quien hemos visto en fotografías de fiestas con prostitutas, viagra, alcohol y cocaína. Fiestas a las que le acusan de invitar a otros entre 15 y 16 diputados socialistas, que comenzaban en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid y terminaban poniéndose ciegos de todo. Tampoco es muy antiguo el dinero robado por los socialistas en el caso de los ERE de Andalucía, que luego se gastaban en uno de los prostíbulos más caros de Andalucía, el club Don Ángelo, de Sevilla, donde, sólo en una noche, los socialistas se llegaron a gastar 15.000 euros de dinero robado a los parados andaluces. Así que la próxima vez que Oscar Puente o cualquier otro socialista vuelva a sacar el tema habrá que recordarle que no hay cosa más socialista que un «volquete de putas» pagado con el dinero que han robado… presuntamente, guiño, guiño, guiño.