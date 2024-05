Vicente Gil: «UGT y CCOO se manifiestan en Madrid… ¡contra Milei! ¿Se puede tener más cara?»

UGT y CCOO son conocidos de manera popular y en las redes sociales como «comegambas» por las numerosas mariscadas que los medios de comunicación han publicado de dirigentes sindicales y no sólo en casos de corrupción, como los ERE. Los sindicatos «comegambas» -siguiendo la terminología popular- van a manifestarse en Madrid. ¡Por fin pensarán ustedes! Pues se equivocan. UGT y CCOO han convocado una gran manifestación este jueves en Madrid contra el gobierno … ¡de Javier Milei! Se lo prometo.

Hay 970.000 familias en España con todos sus miembros en paro y, según la OCDE, dato de hoy, la renta de las familias españolas ha caído en picado desde 2018 a los niveles de la crisis de 2008 (¿se acuerdan de Zapatero?, pues ése). Pero los sindicatos «comegambas» van a manifestarse contra el gobierno de Argentina.

Es lógico. Pedro y Begoña aspiran a ser los Kirchner de España con UGT y CCOO y toda su élite sindical chupando del bote, viviendo del cuento y bien calladitos con las subvenciones y los fondos europeos.

Ayer les contábamos que Yolanda Díaz se ha gastado más de 4 millones de euros en comprar gambas, cigalas, langostinos, Rioja y brandi, entre otras muchas cosas, para la cafetería del ministerio de Trabajo. Y 41 barriles de 30 litros de cerveza cada uno, que es muy propio de los Comités de Empresa.

Les aseguro que yo he visto a los sindicalistas del Comité de una empresa pública que no citaré meter como locos y de extranjis por un ventanuco pequeño de su local sindical cajas y cajas de cervezas como si no hubiera un mañana. En ese local sindical, por cierto, tenían la foto de un gran demócrata y bellísima persona que fue el Che Guevara y, por supuesto, una bandera palestina.

Sira Rego, ese ser de luz que admira públicamente a genocidas como Lenin, autor de cientos de miles asesinatos y torturas despiadadas, ha pedido el exterminio del pueblo judío repicando, en su cuenta de Twitter, un vídeo propagandístico de los palestinos con un tufo insoportable a antisemitismo y apoyo a Hamás. Yo le pregunto a Sánchez: ¿No había otro cargo para una sectaria como Sira Rego que no fuera el ministerio de Infancia y Juventud? Da miedo pensar que alguien tan peligroso pueda estar al frente de los asuntos de nuestros niños y jóvenes.

Ayer escuchamos decir a Óscar Puente, tomándonos por idiotas de nuevo, que si hubiera sido consciente del revuelo de sus palabras sobre Milei no las hubiera dicho. O sea. Puente piensa que, siendo ministro del Gobierno de España, llamar drogadicto al presidente de Argentina, país especialmente amigo con el que tenemos relaciones diplomáticas, en un foro público ante 200 personas y con numerosas cámaras y móviles es normal y no va a tener repercusión.

¿Son paletos o mala gente? O las dos cosas. ¿Son conscientes de lo que supone ser ministro del Gobierno de España?

Como el tal Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, o sea, ministro de Nada. Es también comunista, de Sumar, como Sira Rego. Bustinduy, de familia bien, hijo rojazo de ministra felipista del PSOE, ha escrito una carta por su cuenta y riesgo, pero con el sello del ministerio a las empresas españolas en Israel, amenazándolas y acusándolas -dice- de «contribuir al genocidio» en Gaza. El ministerio de Exteriores ha tenido que salir corriendo a decir que ellos no sabían nada.

Este gobierno es un sindiós de sectarios capaces de montar un lío así para ganar unos cuantos votos porque vienen elecciones. En el camino, nos van a enemistar con medio mundo.

¡De verdad! Pido a Israel, por favor, que si conoce lo que había en el teléfono de Sánchez lo difunda ya por la vía que prefiera. Es una cuestión indudable de interés público y de interés nacional para España. No nos merecemos esto como país. Basta ya de Pedro, Begoña, Bolaños, el fiscalito general, Illa, o el «gañán», que dice Juan Carlos Girauta, de Óscar Puente.

Son unos vividores y están desesperados. Más pronto que tarde terminará esta permanente carrera suicida contra todo y contra todos emprendida hace 6 años ya para enfrentarnos de manera agresiva a unos y a otros.

Porque lo de Óscar Puente y lo de los «comegambas» de CCOO y UGT contra Milei está medido. Como lo de Palestina de Sira Rego y Bustinduy.

Estamos en plena campaña del 12M y el 9J (van en pack) y, como el rollo de Vox y Franco ya cansa hasta a los suyos, se meten subliminalmente con Milei por su relación con Vox y referente mundial del espacio político que comparten.

Milei va a estar en Madrid con Abascal el 19 de mayo. En Moncloa, lo saben y tratan, además, de sembrar cizaña entre PP y Vox. La farsa de Sánchez y, quizá, también la presencia de Milei en Madrid con Vox ha obligado al PP a salir otra vez a la calle después de cuatro meses de silencio y a convocar, el domingo siguiente, día 26, una nueva manifestación contra Sánchez.

La pregunta es: ¿Por qué los «comegambas» de UGT y CCOO, el PSOE, Sumar, Podemos, etc… odian a Milei y van a manifestarse contra él aparte de intentar ganar votos? Yo se lo digo. Por la motosierra. Y porque cuando veas las barbas de tu vecino pelar pon las tuyas a remojar. Temen que llegue a España la motosierra de Milei.

El Fondo Monetario Internacional, en su último informe, ha alabado el «progreso impresionante» del «ambicioso y audaz plan» del gobierno argentino para estabilizar un país sumido en la ruina absoluta tras décadas de kirchnerismo y «comegambas» como los de aquí, que allí llaman «piqueteros». El FMI ha liberado 4.350 millones de euros para apoyar a Milei y acabar con los vividores profesionales de la izquierda que han robado a manos llenas a los argentinos, empezando por los Kirchner, tan amigos de Pedro y Begoña.

Fíjense el nivel de corrupción y robo generalizado que instalaron en Argentina. Milei destituyó hace unos días a los jefes de la Oficina de Turismo de Argentina en Miami y en París. Dos cargos muy menores, aparentemente nada llamativos, pero, atentos, muy bien pagados. El de Miami llevaba 31 años cobrando 13.000 dólares ¡al mes! … ¡31 años, 13.000 dólares al mes! … Y el de París cobraba desde hace 11 años ¡9.000 dólares al mes! ¿Son conscientes ustedes de las cifras? Milei les ha aplicado a éstos y a tantos otros similares la motosierra.

¿Entienden por qué UGT y CCOO van a manifestarse contra Milei?

Vividores profesionales del dinero público y gente de poca monta pueblan la «sanchosfera» de Pedro y Begoña. E indignos. Como el Fiscal General del Estado, el tal Álvaro García Ortiz. Hoy, lejos de dimitir viendo las portadas de todos los periódicos tras el bofetón del Supremo con Dolores Delgado, ha recusado a todos los magistrados del alto tribunal, salvo uno, que tienen que resolver el recurso contra su designación como Fiscal General. Son los magistrados que tienen en sus manos su continuidad.

Él ya sabe que cuatro de cinco lo van a fulminar y, entonces, los recusa alegando que pertenecen a una asociación profesional que tilda de «conservadora». ¡Tendrá morro! Pero si García Ortiz ha participado en actos del PSOE con el puño y la rosa y lo nombró su antecesora recién llegada del Gobierno de Sánchez. No tienen vergüenza.

El Senado ha reprobado, también hoy, a García Ortiz y ni por esas. El tipo está pegado como una lapa al cargo y al sueldo. Ensuciando la toga que viste. Hasta que quiera Sánchez.

¡Es patético! El sanchismo declinante ha asaltado instituciones y empresas sin reparos. Algunas como Correos ha quedado arruinada (el tal Serrano, enchufado de Sánchez) y se plantea un ERE que podría afectar a 5.000 trabajadores. Mientras, los «comegambas» se manifiestan en Madrid contra Milei. Tienen el rostro del cemento armado.

Para no terminar arruinados como Argentina con Pedro y Begoña Kirchner, aquí lo que hace falta es una buena motosierra. Y, quizá, también, por cierto, alguien que la agite con coraje, como hizo Milei, para espabilar a una ciudadanía anestesiada por el poder.

El sanchismo pretende que las tropelías de Pedro, Begoña y su banda de «gañanes» y corruptos nos den igual y que sólo esperemos resignados para poder vivir la paguita que nos den. Como en Argentina.