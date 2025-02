El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez ha usado este miércoles sus redes sociales para mofarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartiendo un vídeo de otra cuenta que utiliza la inteligencia artificial para arremeter contra los políticos españoles pero también otras personalidades del panorama internacional.

En el vídeo que Jorge Javier ha subido a sus historias de Instagram se ve a la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación, pero simulando una escena de la película de Torrente, el brazo tonto de la ley. «Boquerones, sardinas, vendo pescao, es muy rico, pescadilla, venga, pescadilla, pescao…» dice la líder de la región, reproduciendo la misma escena en la pescadería de Torrente.

No es la primera vez que Vázquez arremete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hace unos años, el que fuera presentador de Sálvame le dedicó unas duras palabras a Ayuso. «Tras 25 años viviendo en la capital, no recuerdo un desbarajuste tan vergonzante», dijo. Algo que achacó a una política «desastrosa». «Lo peor no es que le ofrecieran el cargo –que también–, sino que lo aceptara», aseguró.

En un post de su blog, Jorge Javier Vázquez manifestó también que la del PP «se ha convertido en toda una experta en darle al ventilador y repartir mierda a diestro y siniestro», e ironizó: «Ella no tiene ninguna responsabilidad en nada, es una víctima, van a por ella porque es buena y valiente. Ella, ella, ella. El ombliguismo personificado. La megalomanía hecha carne. La ineptitud como bandera. El caos».

El rechazo de Vázquez a Ayuso ha quedado evidenciado a diversas ocasiones en platós de televisión. También con Ana Rosa Quintana, a quien llegó a pedir qué, cuando tuviera ganas de hablar de política, le llamara a él. El presentador incluso pidió a la periodista que dejara de una vez en paz a Pedro Sánchez y comparó su sentimiento hacia Ayuso con el de Ana Rosa hacia el presidente del Gobierno: «A ti te pasa lo mismo que a mí con Ayuso, ¡que no la soporto!».

Han sido varias las faltas de respeto del periodista de izquierdas hacia Ayuso a lo largo de los años, pero la líder regional ha preferido mantenerse siempre al margen de estas descalificaciones, en la medida de lo posible.

Jorge Javier Vázquez apoyó al PSOE de Madrid durante la candidatura de Ángel Gabilondo mostrando, sin paliativos, su rechazo a Ayuso en los mitines. «Votaré a Gabilondo porque creo en su Madrid», aseguró mientras acompañaba a la comitiva del PSOE en Vallecas. Más tarde, escribió en su cuenta de X: «No existe equidistancia posible. Democracia o fascismo».