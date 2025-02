No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Una de las actrices que forma parte del elenco de esta ficción que se emite en La 1 de Televisión Española es María Castro. La actriz interpreta a Pía, una mujer que trabaja como doncella en el palacio de los Marqueses de Luján. Recientemente, la gallega ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con la serie, sino con su ámbito personal. Y es que recientemente ha sufrido un pequeño susto en cuanto a salud se refiere.

Tanto es así que ha acudido de urgencia al hospital. Una noticia que ella misma ha compartido con sus seguidores en Instagram, haciéndoles saber que sufrió una grave gastroenteritis aguda con deshidratación severa como consecuencia de un virus estomacal. Al ser consciente de lo sucedido, quiso lanzar un importantísimo consejo a sus seguidores para que, en cierta medida, puedan llegar evitar que les suceda. La propia María Castro tiró de sinceridad al confesar que tuvo que ser atendida de urgencia «por su culpa», puesto que prefirió descansar que hidratarse como es debido: «Esto es un recordatorio para los que estéis con virus de estómago. Mucho cuidado con no beber y no recuperar los líquidos que elimináis», comenzó diciendo la actriz de La Promesa a través de sus historias de Instagram. Por si fuera poco, añadió: «Porque por eso acabé en Urgencias ayer, de la gastroenteritis aguda y también por la deshidratación severa».

Lejos de que todo quede ahí, la también presentadora de televisión continuó explicando a sus seguidores lo que le había sucedido: «En casa me decían que bebiese y demás, pero estaba tan agotada que prioricé el dormir, que también es sanador. Con todo esto, el cuerpo se desequilibró, estaba con calambres y con mareos. Tenía la boca seca como si fuese un pájaro abandonado, por más que bebiese».

La que también fuese actriz de Sin tetas no hay paraíso, dio más detalles de su paso por urgencias: «Me metieron suero, todo lo que era compatible con la lactancia para revivirme un poco. Y ya pasé la noche en casa. Mucho cuidado con los virus estomacales. Un beso y gracias a todos por los mensajes de apoyo», concluyó.

Tras haber superado este bache de salud, María Castro ha regresado a su puesto de trabajo para continuar grabando muchos más capítulos de La Promesa. Recordemos que esta serie está cosechando un gran éxito en nuestro país, pero también en todo el mundo. Recordemos que recientemente han ganado un Emmy Internacional.

De hecho, desde su camerino, la actriz dio a conocer lo ocurrido en las últimas horas: «Ya de vuelta al trabajo, de regreso a los quehaceres. Mirad cómo me he quedado, constreñida para dentro. Reseca de la propia deshidratación. Tengo la piel, los labios igual. Así que bebiendo mucho y tomando mucho suero y poder seguir con el ritmo y con todo a la vez (…) Me he hinchado a suero oral. ¿Para cuándo uno que sepa bien?».