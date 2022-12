¡A por uvas!

La pasada temporada Quique Sánchez Flores salvó al Getafe de una hecatombe, tras una primera vuelta de descenso, sin embargo y pese a los refuerzos de la plantilla los primeros catorce partidos le mantienen demasiado cerca de las posiciones peligrosas, cinco puntos por debajo del Mallorca y a solo tres del abismo. El secreto fue apuntalar al máximo su defensa, fórmula que, sin ser de los más goleados, no parece suficiente para adquirir confianza. Todo lo contrario de lo que le sucede al equipo de Javier Aguirre.

Su columna vertebral no ha variado. Quizás sea por eso que practica un fútbol previsible que se inicia en Maksimovic, pasa por Aleñá y termina en Enes Unal. Aun no ha encontrado recambio para Damián el lateral diestro, ¡ojo a sus centros!, pero parece echar de menos a Matías Olivera y Cuenca sin que apuestas aparentemente seguras como las de Luis Milla en el centro del campo, Munir en ataque, Portu o Alderete atrás, se hayan ubicado con firmeza en el sistema, con tres centrales, igual que el del «Vasco» en su primer visitante después del parón y la Navidad.

El mejicano viaja con dos bajas significativas: Valjent y Ruiz de Galarreta, ambos sancionados por acumulación de amonestaciones. No le gusta improvisar, así que lo más normal es pensar que cambiará el primer cromo por el de Nastasic y el segundo por Battaglia pese a las evidentes diferencias de estilo entre titulares y sustitutos. Ni en Copa y frente a un enemigo claramente inferior tuvieron oportunidades los infrecuentes, tampoco un dibujo alternativo. Lo que funciona no se toca y si bien no se puede concluir que el Mallorca lleva a cabo un juego brillante, los resultados mandan y sobre sus condiciones técnicas, prepondera su resistencia física, su solidaridad defensiva y su innegociable entrega.

En este penúltimo día del 2022 y a las cinco de la tarde, hora más taurina que de fútbol actual, ha sido designado el árbitro de Ciudad Real, Javier Alberola Rojas, de 31 años. Bien considerado en las altas esferas, pero no internacional. Sufrió una importante lesión en el mes de mayo pasado y debuta esta campaña en vísperas de Nochevieja. No es muy tarjetero, algo riguroso en las áreas donde, por otra parte, la última palabra la tienen en el VAR, del que se encargará el retirado González González.