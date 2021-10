El Tribunal Supremo inhabilitó como cargo público al diputado podemita Alberto Rodríguez por patear a un policía, pero PSOE y Podemos han urdido una trampa para que pueda mantener su escaño: una suspensión temporal del cargo por la vía de aprobar en el Congreso de los Diputados una suspensión equivalente al tiempo de condena para argumentar que, con ello, se ha dado cumplimento a la sentencia. La argucia supone incumplir el mandato del Supremo, porque la Sala II del Tribunal Supremo condenó al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La inhabilitación debería llevar la entrega del acta, puesto que gracias a ese sufragio pasivo accede al cargo de diputado.

El Supremo argumentó que, para determinar la agresión al agente y la autoría de la misma, la prueba que ha tenido en cuenta es, fundamentalmente, la declaración del policía afectado, quien no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda.

No sorprende la trampa socialcomunista, porque al fin y al cabo la izquierda ya cuestionó la sentencia y acusó al tribunal de dar credibilidad al testimonio de un policía. Pero el el ardid empleado supone sortear al Supremo. Es decir, PSOE y Podemos se ponen de acuerdo para tratar de salvar al diputado morado con una suspensión temporal que lo que pretende es que Alberto Rodríguez no tenga que entregar su acta de diputado. No es lo que ha dictaminado el Supremo, pero ya se sabe que el Ejecutivo socialcomunista es especialista en pasarse por el arco del triunfo las resoluciones y sentencias del alto tribunal. Y si esto que han planeado no les sale bien porque se encuentran de frente con la justicia, no hay problema. Le indultan y santas pascuas.