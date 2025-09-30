Todos los caminos del ‘caso Begoña Gómez’ conducen a Pedro Sánchez

El informe de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en relación con los contratos otorgados por la empresa pública Red.es a las sociedades del socio de Begoña Gómez Juan Carlos Barrabés es, sencillamente, demoledor. OKDIARIO ha adelantado en exclusiva el contenido del documento que la Intervención ha enviado a la Fiscalía europea y en el que se pone de manifiesto un cúmulo de irregularidades que directamente se califica de «ilegalidades», lo que nos sitúa delante de un amaño en toda regla para beneficiar al amigo y recomendado de la mujer del presidente del Gobierno. Como venimos informando, el informe determina que la adjudicación fue «arbitraria», «discriminatoria» y «contraria al principio de igualdad», otorgando de manera injusta e ilegal las puntaciones para darle contratos públicos a Barrabés en perjuicio de otros licitadores.

Cómo será el grado de arbitrariedad que la Intervención apunta que en los documentos de valoración, sin firma y con los metadatos borrados o modificados en fecha posterior a los informes técnicos -lo que impide conocer quién o quiénes examinaron las distintas ofertas-, aparece, incluso, la instrucción de bajar la nota a un licitador sin que se ofrezca ningún motivo. En definitiva, todo indica que Red.es manipuló de forma evidente las puntuaciones de los concursos públicos con el objetivo concreto de que las adjudicatarias fueran las empresas del socio de Begoña Gómez, lo que coloca a ésta ante un horizonte penal todavía aún más complejo. La secuencia, no hace falta ser un lince, podría resumirse de este modo: Begoña Gómez se beneficia económicamente del apoyo de Barrabés a su cátedra en la Complutense y la esposa del jefe del Ejecutivo media ante la empresa pública para que sea Barrabés quien se adjudique los millonarios contratos. ¿Sólo Barrabés se beneficia? La pregunta no es baladí, porque estamos hablando en este caso de una adjudicación por valor de más de 10 millones de euros. Y cabe pensar -parece obvio- que con el conocimiento de Pedro Sánchez, que es quien tiene que dar explicaciones de forma urgente. Porque estamos hablando de todo un abanico de delitos. Todos los caminos del caso Begoña Gómez conducen al presidente del Gobierno.