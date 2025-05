Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 24 al 30 de mayo de 2025

SUBE: Rafa Nadal

Con 38 años, el más grande de los deportistas españoles, y uno de los más grandes del mundo, 14 veces campeón de Roland Garros, que ha recibido el merecido homenaje en las pistas del Philippe Chatrier de París, escenario de tantos y tantísimos triunfos, en presencia de los ex campeones del Grand Slam, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, también del español Alcaraz y amigos como Pau Gasol. Pero sobre todo, de 14 miembros de su familia, entre ellos, sus dos nonagenarias abuelas. «No me gustan los homenajes, no necesito este tipo de cosas porque no tengo un gran ego. Vivo muy bien, con un poco de anonimato y de tranquilidad», reconoció con sincera modestia. A pesar de ello, Rafa Nadal ha dejado una huella imborrable en Roland Garros, una pisada de su pie derecho que ha quedado inmortalizada en la pista central junto a su nombre y el número 14, una cifra legendaria.

SUBE: Cristóbal Toral

El famoso pintor nacido hace 85 años en Antequera (Málaga) y reconocido a nivel mundial con cuadros en los más importantes museos, (nunca olvidará la emoción de la Reina Sofía ante un cuadro) ha tomado posesión como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en el Palacio de la Aduana de Málaga. Su discurso, Del Campo a la pintura, fue respondido por José Manuel Cabra de Luna, presidente emérito de la Academia. «Ser académico es muy ilusionante, significa un vínculo más con la ciudad donde nació Picasso, algo que crea una magia especial», reconoció el gran pintor de los espacios, de sus maletas que siempre le acompañan en su vida y en su obra y adelantándose a toda la modernidad. «Yo soy testigo de cómo pintó Picasso», comenta Toral que, como él, también es andaluz.

Baja: Juan Antonio Reig Pla

De 77 años, obispo que fue de Segorbe-Castellón, (1996-2005), Cartagena (2005-2009) y Alcalá de Henares (2009-2022) que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado por sus palabras que podrían incurrir en el delito de odio regulado en el Código Penal y castigado hasta con dos años de cárcel. No es para menos, ya que el prelado aseguró que la discapacidad es «herencia del pecado y del desorden de la naturaleza» en un discurso público inaceptable. El director general de Derechos de Personas con Discapacidad ha solicitado a la Conferencia Episcopal que «reprueben» las descalificativas y ofensivas palabras del obispo ofreciendo los medios para colaborar con la Iglesia Católica en lo referente a materias de Derechos Humanos y Discapacidad para que declaraciones así no vuelvan a repetirse, ya que «los púlpitos no pueden ser espacios para estigmatizar, sino para promover el respeto a los derechos humanos sin excepciones».

SUBE: Serena Williams

Premio Princesa de Asturias de los Deportes, de 43 años, considerada la mejor tenista de la historia, con un palmarés deportivo incuestionable: 73 títulos, entre ellos 23 Grand Slams, cuatro oros olímpicos y que en 2017 conquistó el Open de Australia embarazada de dos meses, sufriendo luego una embolia pulmonar que pudo costarle la vida durante el parto. Serena Williams se ha distinguido por ser siempre una defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y en la sociedad. La suya es una historia de rebelión y resistencia, la de una mujer negra convertida en un elemento icónico del tenis moderno a pesar de haberlo tenido todo en su contra durante 14 años. Por su lucha deportiva y social se merecía ser Premio Princesa de Asturias.