Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 19 al 25 de septiembre

BAJA: Sira Rego

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (52 años), por su intempestiva, rotunda y sorprendente declaración: «La mayoría de los niños que están en Ceuta quieren quedarse en nuestro país. Y se van a quedar». «No importa la nacionalidad y el origen de un niño. Todos tienen derecho a una protección universal e igualitaria ante la ley», afirma. Lo dice con la ley en la mano y la polémica encendida. Pero esta mujer no se da cuenta del efecto llamada que con sus palabras está organizando.

BAJA: Laura y Alba

Laura y Alba, las hijas mayor y menor de José Luis Rodríguez Zapatero, imputadas como investigadas en el origen de las famosas joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, durante un registro judicial, valoradas en más de un millón de euros. La Fiscalía piensa que existen indicios de que Zapatero y sus hijas cobraron presuntas comisiones en pago a las influencias y presiones ejercidas para la ayuda pública de los 53 millones de euros a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. Y esto sería únicamente la punta del iceberg.

SUBE: Su señoría el juez Peinado

El juez Peinado, que tuvo el valor de abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente («Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez; es importante el matiz, es Begoña Gómez, luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez», Sánchez dixit), amargando los viajes a la pareja, como fue en la Cumbre de la OTAN en Ankara en el mes de julio con la decisión de su señoría de retirar el pasaporte a Begoña, quien, finalmente, no pudo viajar. Y en el cuarto viaje a China acompañado de su esposa, cuando ya se encontraban allí, Peinado les comunicó su procesamiento. Y el año pasado, en el viaje a Nueva York para la Cumbre de la ONU, Sánchez se encontró con la desagradable noticia de que será un jurado popular quien le juzgará por delitos de tráfico de influencias para la creación y puesta en marcha de su cátedra en la Complutense utilizando fondos públicos de la universidad. En 2024, acompañando a Sánchez a la India, apareció de nuevo el juez Peinado anunciando, desde Madrid, la imputación de Gómez por nuevos delitos. Y poco antes, en un viaje a Brasil, su señoría le anunció que abriría una investigación sobre las cuentas de Begoña. Ha sido como la bota malaya o la gota china.

SUBE: Julia Navarro

Julia Navarro, la conocida periodista y escritora, quien ha presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con gran éxito su interesante novela Una familia moderna (Plaza y Janés), historia familiar en una sociedad aparentemente más libre, pero con pérdida de cuotas de libertad. Acompañaron a la autora en el acto de presentación la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el filósofo Javier Gomá, así como numerosos compañeros y amigos, entre ellos Felipe González y su mujer, Mar García Vaquero. Seguro que el libro será un best seller como todo lo que escribe Julia.