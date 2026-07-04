SEPI: Corrupción masiva y en vena

La UCO, en una primera estimación, cifra en 750 millones de euros el producto de la corrupción ocurrida en el staff de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en relación al rescate realizado con dinero público en diferentes empresas que se beneficiaron de la cercanía al poder y del, presuntamente, pago de coimas y mordidas.

Repito, 750 millones de euros en comisiones y mordidas. Nada tiene de extraño que el juez Pedraz haya afilado el lápiz para decretar la investigación de un numeroso grupo de personas sin las cuales hubiera sido muy difícil perpetrar tales procederes ilegales.

No habría que olvidar tampoco que el agujero en el conjunto de las empresas controladas por la SEPI suma 1.600 millones de euros en un solo ejercicio, desastre que tienen que llenar los contribuyentes. Además de inútiles, incapaces y pésimos gestores, presuntamente corruptos hasta las cachas.

Belén Gualda, jefa de la SEPI, no puede estar ni un minuto más al frente del nervio financiero del Estado. Dimiten sus subordinados y ella permanece chiflando en la vía en un ejercicio típicamente sanchista.

La judicatura y la fiscalía, que son poderes genuinos del Estado, encargados de hacer cumplir las leyes a los ciudadanos particulares, pero muy especialmente al resto de los poderes institucionales, tienen que instruir esta macro causa sin prisa pero sin pausa, respetando las garantías, pero aplicando todo el peso de la ley a tan distinguidos sinvergüenzas… Algunos de ellos alardeaban en sus correos al grito de «me voy a forrar…». Jamás en este país, en el que hemos asistido a todo tipo de espectáculos obscenos, habíamos contemplado tanto detritus a gogó esparcido bajo el amparo de unas siglas concretas y un Gobierno presidido por un señor (o lo que sea) en el que confluyen todos los jetas, caraduras y corruptos.

P.D. La imputación de casi la treintena de altos cargos del corazón financiero del Estado y al mismo tiempo la imputación a la directora general de otra institución clave del Estado como la Guardia Civil, a la que hay que añadir al DAO (número uno jerárquico dentro del Cuerpo), bastaría para hacer caer a plomo a todo el Gobierno. La corrupción socialista es sistémica, sistemática y generalizada. Quien tenga ojos, que vea.